Resultado Eurojackpot: comprobar número hoy viernes 21 de noviembre

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la ONCE del Eurojackpot de hoy viernes 21 de noviembre de 2025. Consulta la combinación ganadora a ver si eres el agraciado/a.

El Eurojackpot es un juego administrado por la ONCE que se celebra cada viernes y cuenta con un bote mínimo de 10 millones de euros. Este bote mínimo se acumula a cada sorteo, pudiendo llegar a un premio de primera categoría de 90 millones de euros. El 50% de la recaudación del sorteo se destina a los premios.

Al Eurojackpot se puede jugar realizando una apuesta sencilla o múltiple. En el caso de la apuesta sencilla, debes seleccionar 5 números del 1 al 50 y 2 soles entre el 1 y el 10. Para participar en el sorteo con una apuesta múltiple selecciona 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.