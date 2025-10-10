Resultado Euromillones: comprobar número hoy viernes 10 de octubre

En breves instantes podrás conocer el resultado de Euromillones de hoy, viernes 10 de octubre de 2025. Comprueba tu número y El Millón y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 29.000.000 euros.

Para participar en el Euromillones, sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado, debes elegir 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas de una tabla de 12 números. El precio de cada apuesta en esta lotería es de 2,50 euros. Eso sí, con cada apuesta que realices y por el mismo precio, sea de martes o de viernes, además de jugar a Euromillones participas en el sorteo de El Millón, en el cual se puede ganar 1 millón de euros.

En los sorteos de Euromillones, el bote garantizado es de al menos 17 millones de euros, pero puede llegar hasta los 250 millones de euros. Para resultar ganador, es necesario acertar al menos 2 números o 1 número y 2 estrellas.

El sorteo tiene lugar todos los martes y viernes desde las 21:00 h (horario peninsular) y está administrado por Loterías y Apuestas del Estados.

La cantidad que se puede ganar en el sorteo de Euromillones se corresponde con el 50% de los premios recaudados. Esa misma cantidad se reparte en las 13 categorías que hay disponibles para jugar.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones.