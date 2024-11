Sorteo 11 del 11 de la ONCE hoy: comprobar resultados y premios del sorteo del 11 de noviembre

COBRAR EL CUPÓN DEL 11/11 DE LA ONCE 2024

De haber comprado tu cupón de la ONCE del 11/11 online, en JuegosONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles te ingresará automáticamente el importe a tu cuenta virtual. Desde ahí podrás emplear el dinero para jugar a otros productos de la ONCE o realizar una transferencia a tu cuenta bancaria.



Por el contrario, si lo has adquirido físicamente en cualquiera de los puntos de venta habilitados de ONCE, puedes consultar en la página Pago de premios donde cobrar tu cupón agraciado.