La reapertura de Ormuz no cambia nada: las aerolíneas europeas advierten de que las reservas de queroseno no volverán a la normalidad "en meses"

La noticia saltó en la madrugada del martes al miércoles. El presidente de EEUU, Donald Trump, después de amenazar a Irán con "la muerte de toda una civilización", accedió a establecer un alto el fuego de dos semanas si Irán reabría el estrecho de Ormuz.

Unas horas más tarde, Teherán anunció la reapertura de esa arteria para el comercio por la que pasa un 20% del petróleo a nivel mundial, una esperada noticia que ha provocado subidas en los principales mercados bursátiles del planeta y un importante descenso en el precio del crudo.

Sin embargo, no todo está solucionado. Y no nos referimos a la fragilidad de esa tregua sino a que las reservas de queroseno no van a volver a la normalidad de manera inmediata pese a que los barcos estén volviendo por el estrecho de Ormuz.

En concreto, desde la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) apuntan a que la vuelta a un escenario de normalización del suministro de combustible para los aviones "llevará meses".

El director ejecutivo de la IATA, Willie Walsh, ha expresado, en una conferencia en Singapur, que "se necesitarán varios meses más para recuperar el nivel de suministro necesario, dadas las interrupciones en la capacidad de refinación en Oriente Medio, que es un eslabón clave en el suministro mundial de productos refinados".

La IATA anuncia un encarecimiento de los billetes de avión

Respecto a esa situación, Walsh ha destacado que el del transporte aéreo "es un sector que puede ser rentable incluso con precios altos del petróleo. El problema radica en la respuesta a corto plazo a este rápido aumento".

Y hay malas noticias para los viajeros. El director ejecutivo de la IATA ha anunciado que "la medida más inmediata" para responder a esta situación de escasez de queroseno va a ser "repercutir el aumento de los costes en el precio de los billetes", una decisión que Willie Walsh ha calificado como "inevitable".