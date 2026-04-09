Melania Trump niega haber tenido una relación cercana con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell

De izquierda a derecha, el promotor inmobiliario estadounidense Donald Trump y su novia (y futura esposa), la ex modelo Melania Knauss, el financiero (y futuro delincuente sexual convicto) Jeffrey Epstein y la socialité británica Ghislaine Maxwell posan juntos en el club Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, el 12 de febrero de 2000.

La primera dama de EEUU, Melania Trump, ha negado este jueves, en una poco habitual comparecencia pública, haber tenido una relación cercana con Jeffrey Epstein y su cómplice, Ghislaine Maxwell. Se trata de las primeras declaraciones de Melania desde que el año pasado retornara el foco sobre las relaciones de diversas personalidades con el fallecido pederasta.

"Las mentiras que me vinculan con el infame Jeffrey Epstein deben terminar hoy", ha subrayado la exmodelo en una declaración a los medios realizada en la Casa Blanca en la que también ha afirmado no haber conocido a su marido, el presidente Donald Trump, a través del financiero.

"Para ser clara: nunca mantuve relación alguna con Epstein ni con su cómplice, Maxwell", aseguró ha afirmado la primera dama, que ha añadido que "de vez en cuando" ella y su marido resultaron invitados a las mismas fiestas "dado que la coincidencia en los círculos sociales es habitual tanto en la ciudad de Nueva York como en Palm Beach".

Igualmente, ha señalado que los intercambios por correo electrónico que mantuvo con Ghislaine Maxwell, la expareja y principal cómplice de Epstein, "no puede calificarse como nada más que correspondencia casual".

"No soy víctima de Epstein y no me presentó a Trump"

"No soy víctima de Epstein. Epstein no me presentó a Donald Trump. Conocí a mi esposo por casualidad en una fiesta en la ciudad de Nueva York en 1998", ha expresado la primera dama.

Melania Trump ha dicho que la primera vez que se cruzó con Epstein, que se suicidó en su celda en una prisión federal en 2019, fue en el año 2000, en un evento al que asistió con el ahora presidente estadounidense. "En aquel entonces, nunca había conocido a Epstein y no tenía conocimiento alguno de sus actividades delictivas", ha precisado.

La primera dama estadounidense ha denunciado que han estado circulando en las redes sociales "numerosas imágenes y declaraciones" que ha calificado de "completamente falsas".

"Mi nombre nunca ha aparecido en documentos judiciales, declaraciones juradas, testimonios de víctimas ni en entrevistas del FBI relacionadas con el caso Epstein. Nunca tuve conocimiento alguno de los abusos cometidos por Epstein contra sus víctimas. Nunca estuve involucrada en ninguna capacidad. No fui partícipe. Nunca estuve en el avión de Epstein ni visité su isla privada", ha resaltado la primera dama estadounidense.

Melania Trump ha puesto fin a su comparecencia instando al Congreso a que conceda una audiencia pública a las mujeres que han sido víctimas de Epstein para tratar de arrojar más luz sobre el caso.