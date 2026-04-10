Zelenski acepta la tregua de Pascua propuesta por Putin y abre la puerta a un alto el fuego temporal

Volodímir Zelenski ha asegurado este jueves que su país está dispuesto a secundar una tregua con motivo de la Pascua ortodoxa, después de que el mandatario ruso, Vladímir Putin, anunciara un alto el fuego temporal en la guerra.

"Ucrania ha dicho repetidas veces que estamos listos para dar pasos recíprocos. Propusimos un alto el fuego para las festividades de Pascua y actuaremos en consecuencia", afirmó Zelenski en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram.

El presidente ucraniano subrayó además la necesidad de un respiro en medio del conflicto: "La gente necesita una Pascua sin amenazas y un avance real hacia la paz", afirmó, al tiempo que instó a Rusia a no retomar los ataques una vez finalicen las celebraciones.

Alto el fuego limitado a dos días

La reacción de Kiev llega después de que Moscú anunciara este mismo jueves una tregua con motivo de la Pascua ortodoxa.

Según un comunicado oficial del Kremlin, el alto el fuego se aplicará desde las 16:00 horas del 11 de abril hasta el final del 12 de abril de 2026. Durante ese periodo, las fuerzas rusas tienen órdenes de cesar las hostilidades en todos los frentes.

No obstante, el propio comunicado matiza el alcance de la medida al señalar que las tropas permanecerán "preparadas para contrarrestar cualquier posible provocación o acción agresiva del enemigo".

Una tregua con incertidumbre

Aunque ambas partes han mostrado disposición a reducir la intensidad del conflicto durante estos días, el anuncio llega en un contexto de desconfianza mutua y con advertencias que dejan abierta la posibilidad de incidentes sobre el terreno.

La tregua, de apenas 48 horas, se presenta así como una oportunidad limitada para aliviar la presión sobre la población civil, pero también como un nuevo test sobre la capacidad de ambas partes para avanzar hacia un alto el fuego más duradero.