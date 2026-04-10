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Zelenski acepta la tregua de Pascua propuesta por Putin y abre la puerta a un alto el fuego temporal
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Zelenski acepta la tregua de Pascua propuesta por Putin y abre la puerta a un alto el fuego temporal

Ucrania asegura estar dispuesta a dar "pasos recíprocos" durante las festividades ortodoxas, mientras Rusia anuncia el cese de hostilidades entre el 11 y el 12 de abril.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Voldimir Zelenski, presidente de Ucrania
Voldimir Zelenski, presidente de Ucrania durante una visita a MadridSOPA Images

Volodímir Zelenski ha asegurado este jueves que su país está dispuesto a secundar una tregua con motivo de la Pascua ortodoxa, después de que el mandatario ruso, Vladímir Putin, anunciara un alto el fuego temporal en la guerra. 

"Ucrania ha dicho repetidas veces que estamos listos para dar pasos recíprocos. Propusimos un alto el fuego para las festividades de Pascua y actuaremos en consecuencia", afirmó Zelenski en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram.

El presidente ucraniano subrayó además la necesidad de un respiro en medio del conflicto: "La gente necesita una Pascua sin amenazas y un avance real hacia la paz", afirmó, al tiempo que instó a Rusia a no retomar los ataques una vez finalicen las celebraciones.

Alto el fuego limitado a dos días

La reacción de Kiev llega después de que Moscú anunciara este mismo jueves una tregua con motivo de la Pascua ortodoxa.

Según un comunicado oficial del Kremlin, el alto el fuego se aplicará desde las 16:00 horas del 11 de abril hasta el final del 12 de abril de 2026. Durante ese periodo, las fuerzas rusas tienen órdenes de cesar las hostilidades en todos los frentes.

No obstante, el propio comunicado matiza el alcance de la medida al señalar que las tropas permanecerán "preparadas para contrarrestar cualquier posible provocación o acción agresiva del enemigo".

Una tregua con incertidumbre

Aunque ambas partes han mostrado disposición a reducir la intensidad del conflicto durante estos días, el anuncio llega en un contexto de desconfianza mutua y con advertencias que dejan abierta la posibilidad de incidentes sobre el terreno.

La tregua, de apenas 48 horas, se presenta así como una oportunidad limitada para aliviar la presión sobre la población civil, pero también como un nuevo test sobre la capacidad de ambas partes para avanzar hacia un alto el fuego más duradero.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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