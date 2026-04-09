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Putin decreta un alto el fuego en Ucrania durante el fin de semana por la Pascua ortodoxa
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Putin decreta un alto el fuego en Ucrania durante el fin de semana por la Pascua ortodoxa

El Kremlin ha adelantado la noticia a la espera de que Ucrania dé respuesta... aunque  hace días Zelenski propuso algo similar y Moscú lo rechazó. La tregua se limita a 36 horas entre sábado y domingo.

Miguel Fernández Molina
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El presidente ruso Vladimir Putin ofrece su conferencia de prensa anual de fin de año en Moscú, el 19 de diciembre de 2025.
El presidente ruso Vladimir Putin ofrece su conferencia de prensa anual de fin de año en Moscú, el 19 de diciembre de 2025.Alexander Nemenov / Pool via REUTERS

Vladimir Putin ha decretado este jueves un alto el fuego en Ucrania para este sábado 11 y domingo 12 con motivo de la festividad ortodoxa de la Pascua.

La tregua dará comienzo a las 16:00 del sábado y concluirá en la medianoche del domingo 12 con el lunes 13, como ha indicado el Kremlin a modo de adelanto. 

El comunicado añade que "partimos de la base de que la parte ucraniana seguirá el ejemplo de la Federación Rusa", si bien matiza que "las tropas deberán estar preparadas para contrarrestar cualquier posible provocación del enemigo, así como cualquier acción agresiva.

De momento Ucrania no se ha manifestado, aunque recientemente Volodimir Zelenski reclamaba un alto el fuego similar también por la Pascua Ortodoxa. La propuesta llegó a finales de marzo, pero entonces fue rechazada de inmediato por Rusia por considerarla vaga en su formulación.

Si se concreta, no sería la primera tregua en un conflicto que ya supera ampliamente los cuatro años desde que Putin diera la orden de invadir Ucrania. En enero de 2023, por la Navidad ortodoxa el autócrata ruso decretó un alto el fuego similar, también de 36 horas, que rápidamente fue puesto en duda por ambos bandos entre acusaciones de violación.

También el año pasado hubo lugar a un breve pacto entre las partes, coincidiendo con la Pascua ortodoxa. Aunque las acusaciones mutuas de ataques dinamitaron la tregua en apenas 30 horas, dio tiempo a un importante canje de prisioneros de guerra entre las partes

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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