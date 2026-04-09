El principal asesor militar de Trump: "Desde que atacamos a Irán llevamos más de tres millones de litros de café, más de dos millones de bebidas energéticas y mucha nicotina"

Dan Caine, en el extremo derecho de la fotografía, durante la rueda de prensa de Donald Trump y el Gobierno de EEUU sobre la guerra en Irán

Una cosa hay que reconocerle a Donald Trump. Si no está en todas partes, lo parece. Y aprovecha el día como quizás ningún otro mandatario lo haga. En esa agenda constantemente plagada de actos, mensajes y sobresaltos, cabe preguntarse cuándo duerme. Él presume de que lo hace poco (lo de dormir, queremos decir). Y en esos hábitos de mucho hacer y poco dormir el café juega un papel clave. Para él y para su equipo.

Pero la dieta de constante 'vigilia' tiene otros ingredientes, como han detallado fuentes militares muy implicadas en la operación 'Furia Épica' que EEUU desarrolla contra Irán.

Aunque el conflicto esté ahora mismo en una fase de alto el fuego temporal, las atenciones siguen siendo máximas. Y en ellas, se mantienen disparados los consumos de elementos como el café, las bebidas energéticas y la nicotina, metonimia del incesante enceder y apagar de cigarrillos en los puestos claves en la Casa Blanca y el Pentagono.

No es una generalización; lo ha confirmado el mismísimo general de la Fuerza Aérea Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto. En una rueda de prensa para informar sobre las cifras de la guerra contra Irán no solo habló de víctimas, heridos, infraestructuras claves atacadas, armamento, inversión en tecnología militar o sistemas de defensa de toda clase.

El alto mando del Ejército de EEUU ha apuntado, para intentar dimensionar la magnitud del despliegue desde hace más de un mes, que en los centros de operaciones se han consumido "más de seis millones de comidas", algo más de "dos millones de bebidas energéticas", "cientos de miles de litros de café" y un sinfín de cigarrillos, como recoge Business Insider.

Todo con el objetivo de mantener los cuerpos despiertos y activos, pero, como remataba el general de la Fuerza Aérea Dan Caine "no estoy diciendo que tengamos un problema".