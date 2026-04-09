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Si eres de los que come pan en los restaurantes, una experta en protocolo tiene algo que decirte
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Si eres de los que come pan en los restaurantes, una experta en protocolo tiene algo que decirte

Un gesto que casi todos hacemos sin pensar… y que, según esta especialista, está completamente mal.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Una camarera ajustando la disposición de las mesas en el restaurante
Una camarera colocando los cubiertos de las mesas en un restauranteGetty Images

Hay hábitos que repetimos sin cuestionarlos cada vez que nos sentamos a comer fuera. Uno de los más comunes es el pan. Lo coges, lo partes -o lo muerdes directamente- y sigues comiendo sin darle más importancia.

Pero puede que lo estés haciendo mal.

Eso es lo que ha explicado una experta en protocolo en un vídeo de TikTok que está generando debate, al señalar varios errores muy habituales relacionados con algo tan simple como comer pan en un restaurante.

El gesto que no deberías hacer

El primer punto es claro: "el pan nunca se levanta".

Según explica, muchas personas tienden a coger el pan en el aire para partirlo, pero la forma correcta es hacerlo siempre cerca del plato. El objetivo no es solo una cuestión estética, sino práctica.

"Siempre se parte en pequeños bocaditos, pero cerca del platito para que todas las migas caigan ahí", señala.

Cómo se come (y cómo no)

Una vez tienes el pan, también hay normas.

Nada de morder y dejar el trozo a medias. "No es que muerdo y dejo mitad mordido", explica. Lo correcto es comer el bocado completo o acompañarlo con otros alimentos.

Es decir, evitar ese gesto tan común de ir dando pequeños mordiscos al mismo trozo mientras sigue en el plato.

El detalle que más sorprende

Pero hay algo que ha llamado especialmente la atención.

Si el pan no te gusta o no lo quieres terminar, tampoco se deja en cualquier sitio. Según la experta, debe colocarse en una zona concreta del plato: "en este cuadrante superior izquierda es la parte de los descartes".

El vídeo, como era de esperar, ha provocado una avalancha de comentarios. Y no precisamente todos de acuerdo.

Muchos usuarios han reaccionado con incredulidad: "¿Quién se inventa estas chorradas?", escribe una usuaria. Otros han sido más directos: "Me seguiré comiendo el pan como me salga", o "comer es comer, déjense de tonterías".

También hay quienes defienden el placer por encima del protocolo. "El pan está para comértelo", dice otro comentario, mientras algunos tiran de humor: "Toda esa teoría muy bonita hasta que ponen gambas al ajillo".

Eso sí, no todo ha sido crítica. Algunos usuarios sí ven útil conocer estas normas, aunque luego no las apliquen. "Es bueno saberlo, luego cada uno decide", apunta otra persona.

En medio del debate, queda una conclusión bastante clara. El protocolo puede decir muchas cosas. Pero cuando hay pan en la mesa… cada uno tiene su propia norma.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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