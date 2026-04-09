Si eres de los que come pan en los restaurantes, una experta en protocolo tiene algo que decirte

Una camarera colocando los cubiertos de las mesas en un restaurante

Hay hábitos que repetimos sin cuestionarlos cada vez que nos sentamos a comer fuera. Uno de los más comunes es el pan. Lo coges, lo partes -o lo muerdes directamente- y sigues comiendo sin darle más importancia.

Pero puede que lo estés haciendo mal.

Eso es lo que ha explicado una experta en protocolo en un vídeo de TikTok que está generando debate, al señalar varios errores muy habituales relacionados con algo tan simple como comer pan en un restaurante.

El gesto que no deberías hacer

El primer punto es claro: "el pan nunca se levanta".

Según explica, muchas personas tienden a coger el pan en el aire para partirlo, pero la forma correcta es hacerlo siempre cerca del plato. El objetivo no es solo una cuestión estética, sino práctica.

"Siempre se parte en pequeños bocaditos, pero cerca del platito para que todas las migas caigan ahí", señala.

Cómo se come (y cómo no)

Una vez tienes el pan, también hay normas.

Nada de morder y dejar el trozo a medias. "No es que muerdo y dejo mitad mordido", explica. Lo correcto es comer el bocado completo o acompañarlo con otros alimentos.

Es decir, evitar ese gesto tan común de ir dando pequeños mordiscos al mismo trozo mientras sigue en el plato.

El detalle que más sorprende

Pero hay algo que ha llamado especialmente la atención.

Si el pan no te gusta o no lo quieres terminar, tampoco se deja en cualquier sitio. Según la experta, debe colocarse en una zona concreta del plato: "en este cuadrante superior izquierda es la parte de los descartes".

El vídeo, como era de esperar, ha provocado una avalancha de comentarios. Y no precisamente todos de acuerdo.

Muchos usuarios han reaccionado con incredulidad: "¿Quién se inventa estas chorradas?", escribe una usuaria. Otros han sido más directos: "Me seguiré comiendo el pan como me salga", o "comer es comer, déjense de tonterías".

También hay quienes defienden el placer por encima del protocolo. "El pan está para comértelo", dice otro comentario, mientras algunos tiran de humor: "Toda esa teoría muy bonita hasta que ponen gambas al ajillo".

Eso sí, no todo ha sido crítica. Algunos usuarios sí ven útil conocer estas normas, aunque luego no las apliquen. "Es bueno saberlo, luego cada uno decide", apunta otra persona.

En medio del debate, queda una conclusión bastante clara. El protocolo puede decir muchas cosas. Pero cuando hay pan en la mesa… cada uno tiene su propia norma.