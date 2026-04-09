India cambia las normas y sopesa llenar sus ríos fronterizos de cocodrilos y serpientes venenosas para frenar la inmigración ilegal: "Una barrera biológica"

Cocodrilos y serpientes venenosas para poner límites a la inmigración. Ese es el plan que está sopesando aplicar India en su frontera con Bangladesh como medida disuasoria de cara a detener el flujo migratorio.

Según apuntan desde la prensa local, entre varias unidades de la Fuerza de Seguridad Fronteriza de la India se ha difundido un documento interno en el que se le pide a los comandantes que estudien si sería viable aplicar la medida.

En ese mismo documento se apunta a que los cocodrilos y serpientes venenosas que se situarían en la frontera entre India y Bangladesh cumplirían la función de "una barrera biológica" para frenar el paso de inmigrantes ilegales.

Tal y como recoge el medio de comunicación británico Daily Express, el control de la frontera con Bangladesh ha sido una de las máximas prioridades para los gobiernos que han llegado al poder en India a lo largo de las últimas décadas.

Sin embargo, India y Bangladesh comparten una frontera de casi 4.100 kilómetros (una de las fronteras más largas del mundo), por lo que es prácticamente imposible cubrir todo el territorio.

En estos momentos, hay algo más de 850 kilómetros de la frontera entre India y Bangladesh que no cuentan con protección. Sin embargo, no se puede decir que sea cuestión de tiempo el 'blindaje completo' del paso fronterizo.

145 kilómetros de frontera casi imposibles de proteger

De esos 850 kilómetros, hay unos 145 que, debido a accidentes geográficos, es prácticamente imposible que puedan ser cerrados con vallas. "El terreno está surcado por cauces de ríos que cambian con las estaciones, se desbordan sin previo aviso e imposibilitan el mantenimiento de la infraestructura fija", explican al respecto desde Daily Express.

Por lo tanto, no es nada descartable que llenar esos ríos fronterizos de cocodrilos y serpientes venenosas acabe siendo el método elegido por India para cubrir esa parte más desprotegida de la frontera con Bangladesh.