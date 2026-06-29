Los accionistas de PRISA avalan con un 99,9% la gestión del Grupo

La Junta General de Accionistas de PRISA, celebrada este lunes, 29 de junio, en Madrid, ha avalado mayoritariamente la gestión del Grupo y la hoja de ruta estratégica presentada por la compañía para el periodo 2026-2029, con un apoyo del 99,9% de los votos.

Los accionistas han aprobado también las cuentas del año 2025 y el estado de información no financiera, han fijado el número de consejeros en 11 y ratificado a Alberto Polanco como consejero ejecutivo, además de aprobar la retribución del Consejo de Administración.

También ha sido respaldada la propuesta de contrasplit, en una proporción de 10 acciones actuales por 1 nueva acción, para mejorar la percepción bursátil y reducir la volatilidad relativa. Esta medida técnica supondrá situar la cotización en entorno a los 3 euros por título.

Joseph Oughourlian, presidente de PRISA: “Estamos construyendo las bases del futuro”

El presidente de PRISA, Joseph Oughourlian, ha recordado a los accionistas que la compañía llega a esta Junta con las promesas cumplidas. La compañía proyecta cerrar el año con unos ingresos de más de 1.000 millones de euros, con un margen de EBITDA que estará entre el 18% y el 19% y con una ratio de apalancamiento deuda neta sobre EBITDA que se situará por debajo de las 3,9 veces. Para el presidente estas cifras certifican que la compañía “ha recuperado el pulso, reforzado su estructura y que vuelve a crecer con ambición y prudencia a partes iguales”.

Ante un contexto global complejo, Oughourlian ha reivindicado la actividad del Grupo: “Si algo necesitamos en sociedades fragmentadas, polarizadas y sometidas a una sobreabundancia de ruido —no siempre veraz y no siempre responsable— es educación e información”.

En ese sentido, ha destacado el valor de las marcas de PRISA, como EL PAÍS, que este año celebra su 50º aniversario con casi 476.000 suscriptores, y ha subrayado la relevancia histórica y social de la Cadena SER y el conjunto de las radios del Grupo. Sobre Santillana ha enfatizado que da servicio a 30 millones de estudiantes y que “su conocimiento de los sistemas educativos locales y su capacidad para adaptarse a los cambios tecnológicos y pedagógicos la convierten en un activo estratégico no solo para el Grupo, sino para las sociedades en las que opera”.

De cara al futuro, el presidente ha recordado que el Plan Estratégico 2026-2029 “es una hoja de ruta concreta, realista y exigente” que va a “aprovechar las oportunidades de negocio que se nos presenten, muy especialmente en Latinoamérica y en el mercado hispano en Estados Unidos”, enfatizando como palanca de crecimiento el buen uso de la Inteligencia Artificial.

Se ha despedido defendiendo que PRISA afronta el futuro desde una posición mucho más sólida y ha incidido en que “PRISA aspira a ser un punto de encuentro, un espacio en el que se defienden la verdad y la educación de calidad. Un actor relevante en la construcción de un futuro más informado, más justo, y más compartido”.

Alberto Polanco, consejero delegado de Santillana: “Nuestro reto es mantener el liderazgo de Santillana como plataforma de sistemas educativos líder en el mercado K-12 en Latinoamérica”

“Nuestro reto es mantener el liderazgo de Santillana como plataforma de sistemas educativos líder en el mercado K-12 en Latinoamérica”, ha declarado el consejero delegado de Santillana, Alberto Polanco. Lo logrará combinando una estrategia global de transformación con su profundo conocimiento y experiencia local, y apoyándose en la inteligencia artificial y los datos.

En términos de resultados, Santillana cumplió las metas del Plan Estratégico concluido en 2025 y el EBITDA superó los 120 millones de euros. Además, mantuvo su fuerte apuesta por los modelos de suscripción y superó los 3,5 millones, un crecimiento del 19% respecto al ejercicio anterior (en 2026 ya alcanzan los 3,9 millones).

Las ventas de sistemas educativos constituyeron casi el 70% en el mercado privado; mientras, en el negocio público de Brasil, 2025 “fue un año extraordinario” con una cuota de casi el 50% en el pedido de novedad del PNLD en Ensino Medio del Gobierno brasileño, cuya contribución a los resultados económicos se ha repartido entre 2025 y 2026.

Con todo esto, Santillana alcanzó una generación de caja operativa de 45 millones de euros, +11% en comparación con el ejercicio anterior.

Mirando hacia el futuro, Polanco ha asegurado: "Contamos con los equipos, los recursos y el plan necesarios para dar un nuevo salto estratégico y llevar a la compañía al siguiente nivel, siempre fieles a nuestro propósito: crear oportunidades de vida a través de la educación”. Lo hará guiado por los conceptos de “corazón inteligente” y “futuro con valor”, con el objetivo de evolucionar del enfoque centrado en “profesor y escuela” hacia un ecosistema educativo más amplio. Esto se demuestra en proyectos como SUMUN (propuesta basada en IA y datos en tiempo real que ofrece una experiencia de aprendizaje más personalizada y eficaz) y RICHMOND PRO (que marca la entrada de Santillana en el segmento global de educación superior).

Pilar Gil, consejera delegada de PRISA Media: “La estabilidad financiera es nuestro superpoder y nuestra garantía de independencia”

La consejera delegada de PRISA Media, Pilar Gil, ha recordado que el compromiso de esta unidad de negocio es el de “contar las historias de los otros, hacer que se sepa la verdad”, porque “solo desde el conocimiento podemos tomar decisiones informadas y libres”. Y así lo defienden con “convicción, calidad y una absoluta libertad” los 1.800 informadores de PRISA Media, gracias también a una estabilidad financiera que es un “superpoder” y garantía de independencia

La responsable de PRISA Media ha recordado: “Nos toca hacer el mejor periodismo mientras transformamos el Grupo y lo conducimos hacia un futuro que es cada vez más social, más audiovisual y multiformato”. Para ello, ha activado seis palancas de cambio: la confianza en las marcas de PRISA, la apuesta por América, la llegada a nuevas audiencias, el impulso audiovisual y del talento de nuestros comunicadores, la publicidad digital y la data y la diversificación. Palancas que activan cuatro verticales: información, deportes, música y estilo de vida.

Sobre el primero, Gil indicó que los medios de PRISA están creciendo “porque, en tiempos inciertos, los ciudadanos buscan medios con credibilidad demostrada”. En este primer semestre ha crecido el tráfico un 13%, la visualización de vídeo (32%) y otros indicadores como las horas de escucha o el seguimiento en redes. Y, además de en EL PAÍS, ha querido detenerse en las radios: Cadena SER cerró 2025 con 4.892.000 oyentes, su mejor dato histórico en 12 años; las cuatro emisoras más escuchadas de Chile son de PRISA Media y en Colombia la radio alcanza un 53,3% de share.

Sobre el vertical de deportes ha destacado el acuerdo con Claro Sports para llegar a más de 90 millones de hogares en América y la adquisición de la plataforma Post United, con más de 14 millones de seguidores. Y ha explicado una nueva forma de hacer que ilustra la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA: más de 60 periodistas desplazados y 150 informadores volcados en ofrecer contenido multiformato.

En música, el impulso de los eventos ha sido continuo. Como ejemplo, Rosalía estrenó su aclamado último trabajo discográfico, Lux, en LOS40 Music Awards Santander, con 14.000 asistentes. Mientras las giras de verano sumaban 300 mil personas en 35 ciudades.

Gil también ha abordado el papel de la inteligencia artificial, la tecnología y la cultura corporativa como palancas de futuro. Y ha cerrado declarando: “Estamos preparados para el presente y para el futuro. Para seguir trabajando a favor de la democracia, la independencia y la igualdad de oportunidades”.

Javier Ruiz, director financiero de PRISA: “Solo desde una base financiera sólida es posible sostener el crecimiento y la transformación de PRISA”

El director financiero (CFO) de PRISA, Francisco Javier Ruiz, ha explicado que PRISA cerró 2025 con un EBITDA de 163 millones de euros y unos ingresos de 904 millones, y ha destacado que los negocios muestran una evolución sólida, con un crecimiento destacado en Santillana —especialmente en los modelos de suscripción— y en PRISA Media, gracias a la mejora de los ingresos publicitarios y el crecimiento sostenido de suscriptores en EL PAÍS, “ tendencias que refuerzan la calidad y la recurrencia de nuestros ingresos, y reflejan la adaptación de nuestros modelos de negocio.”

Ha mejorado también la generación de caja operativa (58 millones de euros, +6%) y la reducción de la deuda neta hasta los 757 millones, una reducción de aproximadamente un 18% desde 2022.

El CFO de PRISA ha puesto de relieve que el año 2025 permite abordar con solidez el Plan Estratégico 2026-2029 que “va a seguir creando valor”, y ha recordado sus objetivos: unos ingresos de 1.120 millones de euros y un EBITDA de 240 millones (margen del 21%), mantener el Capex en torno al 4,5% y priorizar la generación de caja, hasta 100 millones de flujo operativo en 2029.

Además, ha planteado llevar a cabo un contrasplit, en una proporción de 10 acciones actuales por 1 nueva acción, como medida técnica para mejorar la percepción bursátil y reducir la volatilidad relativa, que supone situar la cotización en unos 3 euros por título. “No altera en absoluto el valor económico de la inversión. Se reduce el número de acciones en circulación, pero exactamente en la misma proporción en la que aumenta su precio”.