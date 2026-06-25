Los Premios Ondas abren el periodo de inscripción de candidaturas para su 73ª edición

Los Premios Ondas abren hoy el periodo de inscripción para su 73ª edición. Los interesados ya pueden presentar sus candidaturas a través de la web oficial www.premiosondas.com, donde también está disponible el reglamento completo de la convocatoria. El plazo de presentación de trabajos estará abierto hasta el próximo miércoles 30 de septiembre.

Organizados anualmente por PRISA a través de Ràdio Barcelona de la Cadena SER, los Premios Ondas constituyen el reconocimiento decano y más prestigioso en el ámbito de la radio, el podcast, la publicidad, la televisión y la música en España, con proyección internacional.

La presente edición incorpora novedades en la estructura de los galardones. Entre ellas, destaca la integración de todas las categorías de podcast en los Premios Ondas, que pasan a formar parte de la gala principal a través de un bloque específico de cinco categorías nacionales: 'Mejor podcast narrativo', 'Mejor videopodcast', 'Mejor podcast de ficción', 'Mejor anfitrión o anfitriona' y 'Mejor diseño sonoro'. A nivel internacional, podrán presentarse en las dos modalidades de Audio y Vídeo los programas, podcast, vídeopodcast y producciones sonoras o audiovisuales más destacadas. Esta incorporación refuerza el reconocimiento al talento sonoro y audiovisual en consonancia con el auge del formato.

Asimismo, los premios incorporan al bloque nacional de la Publicidad el galardón a 'Campaña más innovadora del año', y se unifican varias categorías de modo que las de 'Mejor comunicador' y 'Mejor comunicadora' se integran en una única distinción; 'Mejor serie de comedia' y 'Mejor serie de drama' pasan a reconocerse conjuntamente como 'Mejor serie de ficción'; y 'Mejor intérprete masculino' y 'Mejor intérprete femenino en ficción' quedan agrupadas bajo la categoría 'Mejor interpretación'.

En total, se concederán 25 galardones distribuidos en las categorías de Radio, Podcast, Publicidad, Televisión, Música y en las modalidades internacionales de Audio y Vídeo.

Los trabajos que pueden optar a los Premios Ondas, y que ya pueden inscribirse, son aquellos emitidos entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, así como los profesionales por méritos acreditados en este mismo periodo. En el caso de la categoría de Podcast se admitirán proyectos realizados entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2026.

El reglamento completo para participar en los Premios Ondas Nacionales e Internacionales 2026 puede consultarse en este enlace.