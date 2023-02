Elena Bule abandona la Dirección de Comunicación de Twitter España

Elon Musk ha convencido a los trabajadores de Twitter España para rescindir sus contratos. La primera en hacer pública y oficial su marcha ha sido Elena Bule, la directora de Comunicación de la sede española de la red social. Este lunes, y como no podía ser de otra manera, Bule ha publicado un tuit anunciando su salida:

“Cierro una etapa tras +8 años como Directora de Comunicación de @TwitterEspana. Ha sido una época increíble, repleta de retos, oportunidades, aprendizaje y logros. Nunca podré olvidar estos años con mi familia y compañeros de Twitter España”, ha comentado.

Según las fuentes consultadas por El HuffPost, más de una veintena de los empleados de dicha sucursal habrían decidido acogerse a las condiciones ofrecidas por la entidad para firmar sus despidos. Cabe recordar que este medio ya se hizo eco de lo que estaba sucediendo en estas oficinas: la plantilla no reclamó en ningún momento la nulidad de sus despidos ni se puso en contacto con los sindicatos.

En su momento las organizaciones UGT y CCOO e incluso el propio Ministerio de Trabajo advirtieron a la tecnológica que debería cumplir con la legislación española en su reajuste de plantilla. En España cualquier despido colectivo que signifique más de 120 personas en un trimestre o más de un 10% de la plantilla tiene que articularse a través de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). En este caso se cumplían ambas condiciones y, de no hacerse por esa vía, las extinciones podrían haberse declarado nulas y la empresa debería haber readmitido a los empleados.

Sin embargo, las voces conocedoras de la situación ya lo advirtieron hace un par de meses cuando los cambios en la plataforma del pájaro azul hicieron saltar todas las alarmas: “A los trabajadores no les compensa seguir. Son jóvenes muy bien pagados (...) Tienen una media salarial de más de 100.000 euros anuales (...) No les interesa que se mueva mucho más el tema. A los que hayan despedido se llevarán la indemnización y se acabó. No lo protestarán”, explicaron a este medio.

Una de las primeras decisiones que planteó Musk tras aterrizar en Twitter fue llevar a cabo un radical recorte de su equipo humano. El magnate comunicó que la empresa perdía al menos cuatro millones de dólares al día y que era necesario un ajuste. Rápidamente los medios estadounidenses cifraron en casi 4.000 los despidos que se llevarían a cabo en la entidad, más de la mitad de su plantilla mundial.

En España, según informaba hace unas semanas Cinco Días, hay al menos cinco personas que han decidido no aceptar las condiciones planteadas por el equipo de Musk. Es decir, que no han firmado su cese. En este caso todavía está pendiente conocer qué pasará con sus puestos de trabajo, si serán desplazados o si tendrá que decidirse todo ello por la vía judicial.

Por ahora la Comunicación de la sede española ha perdido a su líder. Bule llevaba trabajando para la compañía más de ocho años en dicho departamento. En su discurso de despedida la profesional ha expresado que “sólo puedo estar agradecida por el enorme privilegio de poder hacer comunicación en una plataforma única que ha cambiado de manera definitiva la historia de la comunicación social”.

“Gracias infinitas a todos los periodistas y profesionales con los que he tenido la suerte de trabajar estos años. Y a todos los que con vuestra complicidad, apoyo y cariño me habéis permitido llegar hasta aquí. Ahora me toca buscar nuevas oportunidades y retos profesionales”, ha finalizado.