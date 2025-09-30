Los premios Retina ECO de PRISA MEDIA recompensan los proyectos más sostenibles e innovadores del año en España

La reina Letizia, junto a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen y la CEO del Grupo Prisa, Pilar Gil , junto a los galardonados en los Premios Retina Eco 2025

Durante la mañana de este martes ha tenido lugar la ceremonia de entrega de la V edición de los premios Retina ECO 2025, organizados por PRISA MEDIA en colaboración con Capgemini. La cita, celebrada en el Teatro Real del Retiro, ha estado protagonizada por los ganadores pero, indiscutiblemente, también por la reina Letizia y la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Asimismo el Grupo PRISA ha estado representado por la vicepresidenta de PRISA y consejera delegada de PRISA Media, Pilar Gil. Por su parte, en el acto también ha estado presente Luis Abad, Consejero Delegado de Capgemini España, Jaime García Cantero, director de Retina y Aida Bao, directora de los informativos del fin de semana de la Cadena SER y presentadora del evento.

El objetivo de estos premios es el de poner en valor los mejores proyectos empresariales que a lo largo del año luchan por la sostenibilidad y la innovación gracias al uso de tecnología, y en muchos casos, implementando también la inteligencia artificial.

Como cada año, la reina Letizia ha entregado los seis premios a los galardonados tras una introducción en la que han participado en primer lugar la vicepresidenta, Aagesen, que ha destacado "la convicción de que la apuesta por la agenda verde es una oportunidad, una apuesta por el bienestar y el progreso” y que mostró su deseo de que "se repliquen (estos ejemplos) cada vez más por todo el territorio".

A continuación llegó el turno de Pilar Gil, que destacó que la emergencia climática es un problema que nos afecta a todos, y que lo hemos podido comprobar con la DANA de Valencia en 2024, que se saldó con más de 200 muertos y para los que ha tenido un afectuoso recuerdo. En este sentido, también ha destacado la oleada incesante de incendios en todo el país, que quemaron en apenas unas semanas 400.000 hectáreas, siendo el verano más catastrófico en España desde que hay registros.

Tras ello, puso en valor iniciativas y proyectos como los premios Retina ECO, que definió como un "orgullo" por el "éxito y prestigio" con el que ya cuentan y que definió como "una apuesta más del firme compromiso del grupo PRISA por al defensa de la sostenibilidad y de nuestro activismo militante en esta materia, como demuestran cada día todas y cada una de nuestras cabeceras".

Posteriormente llegó el turno para el consejero delegado de Capgemini España, Luis Abad, que lamentó tener que hablar de una "incómoda verdad" y señaló que “el impulso hacia la sostenibilidad se está debilitando” y demandó un compromiso mayor por parte de todo el mundo, desde la política hasta la sociedad civil, aunque destacó la gran inestabilidad y complejidad geopolítica de nuestros tiempos: "Persiste una brecha entre la percepción de estar preparados y la verdadera capacidad operativa. Por tanto, la acción es más necesaria que nunca”.

Los seis ganadores

Una vez finalizados los discursos, llegó el momento de que la reina Letizia hiciera entrega de los premios a cada uno de los seis ganadores, que fueron los siguientes:

El premio Innovación Pública Sostenible fue para el proyecto Ecoenergies Barcelona, de Veolia España. Miguel Ángel Huertas, director de desarrollo de Veolia España, recogió el premio por un proyecto de energía sostenible realizado en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona que suministra gases ecológicos, calientes y fríos, mediante regasificación de gas natural licuado y biomasa procedente de la poda urbana.

fue para el proyecto de Veolia España. Miguel Ángel Huertas, director de desarrollo de Veolia España, recogió el premio por un proyecto de energía sostenible realizado en colaboración con el que suministra gases ecológicos, calientes y fríos, mediante regasificación de gas natural licuado y biomasa procedente de la poda urbana. El premio en la categoría de Energía y Recursos Verdes fue para Carlos López de las Heras, CEO de Tubos Reunidos. Han logrado desarrollar el primer tubo de acero sin sodadura fabricado en el mundo con 0 emisiones de CO₂.

fue para Carlos López de las Heras, CEO de Tubos Reunidos. Han logrado desarrollar el primer tubo de acero sin sodadura fabricado en el mundo con 0 emisiones de CO₂. El premio en la categoría Movilidad Inteligente fue recogido por Rafael Sánchez Durán, director de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla gracias al proyecto eCity, desarrollado en colaboración con los Ayuntamientos de Sevilla, Málaga y Granada. Su objetivo es convertir la Isla de la Cartuja (Sevilla) en la primera zona urbana 100% renovable, para lo que utilizan estrategias como la generación renovable, movilidad eléctrica, eficiencia en los edificios o Inteligencia Artificial.

Su objetivo es convertir la Isla de la Cartuja (Sevilla) en la primera zona urbana 100% renovable, para lo que utilizan estrategias como la generación renovable, En la categoría de Ecosistema Sostenible, recibió el galardón la innovación de la empresa Semillas Fitó , que ha creado variedades de semillas que reducen hasta un 12% la huella de carbono, hídrica, energética y de insumos químicos por tonelada. Recogió el galardón Elisabet Fitó, directora Corporativa de la compañía.

, que ha creado variedades de semillas que reducen hídrica, energética y de insumos químicos por tonelada. Recogió el galardón Elisabet Fitó, directora Corporativa de la compañía. La Paloma Cerámica y Gres , que ha desarrollado un ladrillo fabricado con el 100% de materiales reciclados que reduce hasta un 50% de emisiones de CO₂ y el primero con estas características en la Unión Europea , obtuvo su premio en la categoría Pyme a la innovación en Sostenibilidad. Francisco Rodríguez Moreno, consejero delegado de La Paloma Cerámicas, recogió el reconocimiento.

, que ha desarrollado un ladrillo fabricado con el 100% de materiales reciclados que reduce hasta un 50% de emisiones de CO₂ y el , obtuvo su premio en la categoría Pyme a la innovación en Sostenibilidad. Francisco Rodríguez Moreno, consejero delegado de La Paloma Cerámicas, recogió el reconocimiento. Y también en esta categoría tuvo su homenaje la empresa Muelles y Ballestas Hispano Alemanas por su proyecto Movilidad Pesada, Impacto Ligero, que trabaja en la reducción del peso de los vehículos pesados para ahorrar combustible. Recogió el premio Miguel Ruiz Dealbert, CEO del grupo MBHA.

La reina Letizia junto a la vicepresidenta Sara Aagesen y la CEO de PRISA, Pilar Gil EFE

Un jurado especializado

Los seis ganadores lo fueron gracias a la votación de un jurado especializado en el ámbito de la sostenibilidad y la tecnología, que fueron:

Joan Groizard, secretario de Estado de Energía

María González Veracruz, secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales de España

Luis Abad, consejero delegado de Capgemini España

Cristina Rivero Fernández, directora de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima de CEOE

Dimitris Bountolos, director general de Sistemas de Información e Innovación de Ferrovial-CIIO

Jaime García Cantero, director de Retina

Lara de Mesa, directora global de Banca Responsable de Banco Santander

Rosa Junquera, directora de Sostenibilidad de PRISA

Carmen Castellví, directora general de Capgemini Invent

Agustín Delgado, director de Innovación del Grupo Iberdrola

Elena Valderrábano, directora Global de Sostenibilidad de Telefónica

Isabela del Alcazar, global head of Sustainability del IE.

Laurent Perea, director general de Capgemini Engineering, ejerció de secretario del jurado.