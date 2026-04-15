La SER, líder indiscutible con 4.592.000 oyentes

Según la 1ª ola del EGM 2026, PRISA Media lidera el consumo de audio en España con 9.964.000 millones de oyentes mensuales, por delante de todos los grupos de radio y de todas las plataformas de streaming de música y podcast.

La Cadena SER consolida su liderazgo con 4.592.000 oyentes. La SER se afianza una ola más como la opción favorita de los oyentes en información, entretenimiento y deporte, supera a COPE en 485.000 oyentes y a Onda Cero en 2.220.000 oyentes. Además, la SER lidera el ranking de consumo digital (streaming+ podcast). con 1.388.000 oyentes.

Esta oleada confirma la tendencia positiva que está viviendo el medio, que incrementa su consumo total con casi 25 millones de oyentes diarios. Además, la radio hablada obtiene su mejor dato de los últimos 30 años con 14.421.000 oyentes.

Programas líderes en actualidad, entretenimiento y deportes

En las mañanas, Àngels Barceló al frente de ‘Hoy por Hoy’ mantiene su liderazgo con una audiencia de 3.200.000 oyentes diarios y encadena ocho olas consecutivas con más de tres millones de seguidores.

Y en las mañanas del fin de semana, ‘A vivir que son dos días’, de Javier del Pino, incrementa su liderazgo y los sábados marca récord histórico con 2.293.000 oyentes. Los domingos, también líder con 2.079.000 oyentes.

‘Hora 14’, dirigido por Javier Casal, consigue 611.000 oyentes diarios y lidera en el horario de su programa de 14:00 a 15:00 horas. El fin de semana, Aída Bao prolonga este liderazgo con 462.000 seguidores.

La SER es también la cadena preferida de las tardes de la radio: ‘La Ventana’, de Carles Francino, con 1.124.000 oyentes, encadena cuatro olas consecutivas por encima de 1.100.000, más que la suma de sus dos principales competidores juntos COPE y Onda Cero.

‘Hora 25’, dirigido por Aimar Bretos, confirma su liderazgo de las noches informativas con 1.075.000 oyentes.

En las madrugadas, ‘El Faro’ de Mara Torres y ‘Si amanece nos vamos’ de Roberto Sánchez, consiguen 201.000 oyentes y 125.000 oyentes, respectivamente.

La SER, líder de la programación deportiva

‘El Larguero’, que dirige cada noche Manu Carreño, lidera las noches deportivas con 796.000 oyentes y supera en 122.000 oyentes a ‘El Partidazo de COPE’.

El fin de semana, Carrusel Deportivo, con Dani Garrido, lidera los sábados con 1.902.000 oyentes y los domingos alcanza 1.928.000. En el promedio de fin de semana, en horario coincidente (de 14:00 a 01:30 horas), lidera con 1.915.000 oyentes, 99.000 más que su inmediato competidor, Tiempo de Juego.

‘SER Deportivos’, lidera de lunes a viernes, con 506.000 oyentes, el mejor dato para Francisco José Delgado ‘Pacojó’ desde 2014.

Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego, también lidera su tramo horario con 319.000 oyentes.

LOS40, primera emisora del ámbito musical y tercera radio más escuchada en España

Continúa el dominio absoluto de LOS40 (LOS40, LOS40 Classic, LOS40 Dance, y LOS40 Urban) en esta primera ola del EGM con 8.906.000 oyentes mensuales.

LOS40 lidera las 24 horas de la radio musical en España con 2.978.000 oyentes de lunes a viernes, crece y sigue siendo la tercera cadena más escuchada en nuestro país, por detrás de la SER y la COPE.

El programa despertador ‘Anda Ya!’, con Dani Moreno y Cristina Boscá, también crece y es líder una oleada más con 1.726.000 oyentes.

Del 40 al 1, con Tony Aguilar, es el programa más escuchado el fin de semana de la radio musical con 1.268.000 seguidores.

LOS40 Classic, alcanza los 793.000 oyentes. Su programa despertador Morning Box, con Javier Penedo y Andrea Sánchez, consigue 449.000 seguidores.

LOS40 Urban llega hasta los 431.000 oyentes diarios. Además, sube la comunidad de oyentes y Ramsés López, El Faraón lleva al morning de LOS40 Urban conseguir su mejor dato de audiencia con 252.000 oyentes.

LOS40 Dance consigue 54.000 oyentes.

Cadena Dial mejora su dato de la pasada ola y es la tercera radio musical en España con 1.512.000 oyentes. Su programa despertador, ‘Atrévete’, dirigido por Jaime Moreno, también sube y alcanza 848.000 seguidores. En el fin de semana, Rafa Cano acompaña a 799.000 oyentes en ‘Dial tal cual’.

Radiolé supera los 330.000 oyentes. Su morning, Café Olé, conducido por Alberto Lezaun, consigue 225.000 seguidores.