Michelle Jenner, Carlos Santos, Abril Zamora y Miguel Rellán, en la segunda temporada de 'Jules y Ren: Las montañas de Dante', la ficción sonora de Podium Podcast

Podium Podcast, de PRISA Media, estrena hoy 'Jules y Ren: Las montañas de Dante', la segunda entrega de la ficción sonora creada en colaboración con Renault y protagonizada por Michelle Jenner y Carlos Santos. Tras el éxito de la primera temporada, la serie regresa con cinco nuevos episodios de publicación semanal que amplían el universo narrativo de la serie e incorporan en el reparto a Miguel Rellán y Abril Zamora.

'Jules y Ren: Las montañas de Dante' continúa explorando la historia, enmarcada en el género de misterio, de sus protagonistas -Jules, una detective privada agorafóbica, y Ren, el coche con capacidades tecnológicas únicas- que se enfrentan a una nueva investigación que pondrá a prueba tanto su relación como sus habilidades. La nueva historia mantiene la identidad que definió la primera entrega del podcast, combinando misterio, tecnología y humor en la creación de atmósferas y en el desarrollo de personajes.

Michelle Jenner y Carlos Santos vuelven a encabezar el reparto dando vida a Jules y Ren; y se suman Miguel Rellán y Abril Zamora, a un destacado elenco de la ficción española que incluye a Nancho Novo, Ana Wagener, Juan Ochoa, Jimmy Castro y Jimmy Barnatán.

La ficción, reconocida con el Premio Ivoox 2025 a Mejor podcast de marca por la integración creativa de Renault dentro de una ficción sonora original, cuenta con el mismo equipo autoral, de dirección y técnico de la responsable de la primera temporada. Creada por David Pascual y dirigida por Nacho López Murria, cuenta con el diseño sonoro es de Andrés Fernández y la grabación de voces ha estado a cargo de Alejandro Fernández. La producción corre a cargo del equipo de branded podcast de Podium Podcast, con Laura Escarza, Alicia Fernández y Elia Fernández.

El primer episodio de la serie ya se encuentra disponible en las principales plataformas de audio.

Escucha el primer episodio: https://www.podiumpodcast.com/podcasts/jules-ren-podium-os/episodio/4859431/