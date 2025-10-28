Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
PRISA refuerza la mejora operativa y la generación de caja en los nueve primeros meses del año
PRISA Media continúa creciendo en publicidad, por encima del mercado, y El País cuenta ya con 437.000 suscriptores.

Grupo Prisa

Los resultados del Grupo PRISA en los nueve primeros meses de 2025 refuerzan la tendencia de clara mejora operativa y favorable comportamiento de la generación de caja. Los ingresos y el EBITDA aumentan a tipo de cambio constante, sin considerar el efecto extraordinario de la operación Cofina contabilizado en 2024.

En concreto, los ingresos alcanzan 609 millones de euros, lo que significa un 4% de crecimiento a tipo de cambio constante, excluyendo el efecto mencionado. Esta mejora sigue impulsada por el buen desempeño de las dos unidades de negocio del Grupo: por una parte, el incremento de la publicidad en PRISA Media y de los ingresos por suscripciones en EL PAÍS (un 17%) y, por otra, las ventas de Santillana, tanto en sistemas de enseñanza como institucionales en Argentina.

En cuanto al EBITDA, también crece un 4% a tipo de cambio constante, excluyendo el efecto de Cofina, y supera los 81 millones de euros. El margen de EBITDA alcanza el 13% con una mejora de eficiencia operativa respecto al mismo periodo del año anterior.

El Flujo de Caja Libre sube un 115% en comparación con septiembre de 2024 y se mantiene una fuerte posición de liquidez de 196 millones de euros. Mientras, la Deuda Financiera Neta se sitúa en 774 millones y la ratio Deuda Neta/EBITDA en 4,38 veces, mejorando las previsiones.

Evolución positiva de PRISA Media y Santillana

PRISA Media confirma su sólida evolución con un aumento del EBITDA del 10% (excluyendo indemnizaciones), gracias al crecimiento de los ingresos publicitarios por encima del mercado y al constante crecimiento del número de suscriptores de EL PAÍS, sumado a la eficiencia en la gestión. Esta tendencia positiva es aún mayor en el tercer trimestre, en el que el EBITDA se incrementa un 21%.

EL PAÍS sigue siendo el líder en suscripciones en el mercado español, con un crecimiento del 12% sobre los doce meses precedentes, alcanzando ya los 437.000 suscriptores. En cuanto a la radio, las horas de escucha continúan subiendo (+4%) y superan los 100 millones en media mensual. Las descargas medias también suben (+19%), igual que las visualizaciones de vídeo (25%), hasta alcanzar 227 millones.

En el negocio educativo, Santillana presenta un gran desempeño operativo por la evolución del negocio privado, la venta institucional en Argentina del segundo trimestre y la mejor eficiencia operativa. El EBITDA, a tipo de cambio constante, sube un 10% y los ingresos un 8%.

Las suscripciones a sistemas de enseñanza siguen creciendo y llegan a 3,6 millones, un 19% más que en el mismo periodo de 2024. El negocio público de Brasil mejora en el tercer trimestre, creciendo en EBITDA un 23% y con previsiones positivas para final de año gracias al pedido de Novedad del Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD).

Compromiso con la sostenibilidad

PRISA mantiene su firme compromiso con la sostenibilidad. Durante este periodo se han puesto en marcha importantes iniciativas, entre las que destaca Voces x el Océano -que busca concienciar y promover el cuidado de los mares en el marco de la gira Los40 Summer Live- además de la continuidad de Eco de LOS40 y Deporte en positivo.

