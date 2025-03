‘Sastre&Maldonado’, Laura Escanes, Las Raras y ‘No es el fin del mundo’, entre los ganadores de los IV Premios Ondas Globales del Podcast

Los podcasts ‘Sastre&Maldonado’, ‘Te busco’, ‘No es el fin del mundo’, ‘Mar de rabia’; los conductores Jordi Wild, Laura Escanes y Clara Tiscar; y la actriz Ana Valeria Becerril, entre otros, se encuentran entre los galardonados de la cuarta edición de los Premios Ondas Globales del Podcast. Organizados por PRISA Audio, Cadena SER y EL PAÍS, los premios han anunciado este miércoles el reconocimiento a 19 trabajos o a sus autores en las 16 categorías de los galardones. De ellos, 3 se conceden ex aequo y hay también una mención especial.

Los premiados han sido designados de entre los 70 finalistas anunciados por el jurado el pasado febrero. La organización ha recibido esta edición 1.168 candidaturas procedentes de 16 países. De las 14 categorías postulables a los premios, el jurado anunció 5 finalistas por cada una de ellas. Los premios al Podcast Revelación y a la Trayectoria en la industria del podcast en España y Latinoamérica, que no contaban con nominados, han sido designados por elección directa del tribunal experto.

Los ganadores se han comunicado este miércoles a las 18:00 horas (hora peninsular española) desde el programa ‘La Ventana’ de la Cadena SER, en una conexión en directo con el Estudio Toresky de Radio Barcelona. El secretario general de los Premios Ondas, Jaume Serra, ha dado a conocer los nombres y la motivación del jurado para cada uno de los premiados y menciones especiales. Los podcasters y trabajos han sido valorados por un jurado experto del sector del audio, la comunicación y la creatividad publicitaria.

Durante el directo, Jaume Serra ha revelado que las estatuillas serán entregadas en una gala que tendrá lugar el próximo 9 de julio en el Teatro Fernán Gómez de Madrid donde, además, se volverá a reconocer a ‘La Ruina’ como mejor podcast del año tras lograr el Premio Ondas el pasado noviembre.

Por cuarto año consecutivo, el evento se convertirá en un homenaje a la industria del podcast en español y rendirá tributo a los mejores trabajos y profesionales del año 2024.

Los ganadores

Mejor Podcast del Año para La Ruina, de Ignasi Taltavull y Tomàs Fuentes.

Podcast Revelación (ex aequo) para Cero Miligramos, con Santi Talledo, de Crea y ZeraType (Argentina): “Por su compromiso genuino con la salud mental y su gran éxito de audiencia en Argentina en 2024. Por desarmar prejuicios y abordar con claridad temas complejos para el público general”.

Podcast Revelación (ex aequo) para Entre el cielo y las nubes, con Laura Escanes, de Podimo (España): “Por la evolución de su anfitriona y del formato desde su primera temporada hasta impactar más allá del podcast con un tono propio”.

Premio a la Trayectoria de la industria del Podcast en España y Latinoamérica para Jordi Wild y The Wild Project: "Por su capacidad para sostener durante los últimos años audiencias masivas y consolidar un público intergeneracional".

Mejor Podcast en Lengua Extranjera para Pack One Bag, de Lemonada y Leve Action Projects (Estados Unidos): “Por llevar el medio podcast hasta un resultado final memorable. Por inspirar al género narrativo de no ficción con un guion único a partir de una ambiciosa investigación periodística”.

Mejor Podcast en Lengua Cooficial del Estado para Borja, de València al Vaticà, de À Punt Pòdcast y La República Independiente de la Radio: “Por las interpretaciones de Nacho Fresneda, Enrique Arce y Paula Usero que se elevan en esta excelente ficción sonora en valenciano”.

Mejor Producción para Mar de Rabia/Mari di Rabbia/Sea of Rage, de la alianza europea de producción WePod: “Publicado en tres lenguas en una coproducción internacional, por aislarse de las amenazas de las mafias del narcotráfico y dar como resultado final un gran podcast documental”.

Mejor Podcast Experimental para MARE, de EiTB Podkast: “Por romper con cualquier canon sobre el podcast desde su narrativa al diseño sonoro o el tratamiento de la voz. Por ser una experiencia totalmente innovadora y al margen”.

Mejor Branded-podcast (ex aequo) para Pétrea, de PostaFM para SkyAirline (Chile): “Por hacer volar al oyente con una historia a lo largo de América Latina situando a la marca en medio de una ficción sonora emocionante”.

Mejor Branded-podcast (ex aequo) para Simulacro, de El Extraordinario para Turismo de Canarias: “Por la ambición del material de campo grabado en las islas Canarias haciendo de sus espacios naturales un hecho imprescindible para su trama”.

Mejor Diseño Sonoro para Te busco, de Las Raras (Chile): “Por acompañar de manera única una memoria personal con un ejercicio de musicalidad y ritmo lleno de identidad, donde los paisajes sonoros, el foley o la música original no son efectistas y son capaces de ser sofisticados e inmersivos sin tapar la trama de la serie”.

Mejor Guion (ex aequo) para Tamayazo. El podcast, de RNE Audio (España): “Por recuperar con un guion sobresaliente una historia de hace 20 años convertida en 2024 en una historia atractiva, comprensible y trascendente”.

Mejor Guion (ex aequo) para La casa grande, de Isabel Coello (España): “Por aprovechar la intimidad y sensibilidad de los testimonios y llenar de delicadeza y verdad esta serie con su guion”.

Mejor Podcast Narrativo de No ficción para HUMO: Murder and Silence in El Salvador, de Factum y Sonoro (México y El Salvador): “Por la capacidad de inflexionar toda una serie a partir de la llegada del autoritarismo a El Salvador, convirtiendo lo que parecía ser otro true crime en una historia de dictaduras y violencia en presente”.

Mejor Episodio para Medio segundo, del podcast Hechos Reales, de TrueStory (España): “Por enaltecer la vida de dos personajes anónimos y resituarles de manera crucial en la llegada de la humanidad a la Luna. Con una narrativa sonora casi cinematográfica, una pequeña historia lateral de la España tardofranquista en apenas 40 minutos”.

Mejor Podcast Conversacional para No es el fin del mundo, de El Orden Mundial (España): “Por convertir un proyecto independiente en una alternativa sólida frente a los medios que ha renovado las audiencias interesadas en geopolítica”.

Mejor Videopodcast para Sastre&Maldonado, de SER Podcast (España): “Por reformular la relación entre audio y video con escenas, créditos y momentos que dan el tono a cada episodio y que desarrolla un podcast único a partir de las personalidades enfrentadas de José Luis Sastre y Miguel Maldonado”.

Mejor Anfitriona para Clara Tiscar, por Criminopatía, de Podium Podcast (España): “Por convertir en una fórmula infalible la suma de su voz y el guion, siendo un ejemplo de triunfo del estilo y generando una comunidad de cientos de miles de seguidores”.

Mejor Actor o Actriz para Ana Valeria Becerril, por Caso 63: Enigma, de Emisor Podcasting y Spotify (Chile y México): “Por construir un personaje tan joven como capaz de transmitir desde vulnerabilidad a determinación de manera convincente a través de la voz”.

Mejor Ficción para El Tigre, de Estela Films y Podium Podcast (España): “Por romper con el canon de la ficción sonora con una producción en espacios reales y una dirección de actores memorable para la comedia negra.

Mención especial

El jurado hace una mención especial en la categoría de Mejor Actor o Actriz a María Dolores Márquez Villa, por El Tigre, de Podium Podcast (España): “Por la naturalidad y frescura de una interpretación completamente desligada del canon de la ficción sonora y llena de verdad”.r