La empatía y las neuronas espejo

Se denominan neuronas espejo, a un cierto tipo de neuronas que se activan cuando un animal realiza una acción y cuando observa esa misma acción al ser realizada por otro individuo de su misma especie.

Son un grupo de neuronas que fueron descubiertas por el equipo del neurobiólogo Giacomo Rizzolatti y que según las investigaciones parecen estar relacionadas con los comportamientos empáticos, sociales e imitativos. Se descubrieron, como otros muchos hallazgos de la ciencia por casualidad (serendipia), mientras pretendían estudiar las neuronas encargadas de los movimientos de las manos en los monos. Para gran sorpresa del equipo de Rizzolatti, estas neuronas no sólo mostraban actividad cuando el simio realizaba algún movimiento concreto con sus manos, también se activaban cuando el mono en cuestión veía a otro miembro de su especie realizar ese mismo gesto, tal y como si él mismo lo estuviese llevando a cabo.

La función principal de estas neuronas llamadas espejo, es reflejar la actividad que estamos observando. Se activan cuando ejecutamos una acción determinada, y también cuando observamos a otro individuo realizando esa misma acción. Permiten "reflejar" la acción de otro en nuestro propio cerebro, de ahí su nombre. Como ya hemos comentado fueron observadas en primer lugar en primates, y luego se descubrieron en humanos y algunas aves. Las neuronas espejo han sido halladas en la circunvolución frontal inferior (o área de Broca) y en el lóbulo parietal

Sistema de neuronas espejo en el ser humano

Desde el mismo momento del nacimiento el ser humano muestra una clara tendencia a imitar los gestos de los demás, se hipotetiza que esta capacidad innata de imitación, que también existe en los primates, tiene su base en las neuronas espejo. Este sistema formado por estas neuronas espejo se irá perfeccionando posteriormente, con el aprendizaje. De hecho, mientras más experiencia exista en la conducta observada, mayor será la activación de las neuronas espejo y, por tanto, mejor será la imitación.

Algunos científicos consideran que la neurona espejo es uno de los descubrimientos más importantes de las neurociencias en la última década

Investigadores de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), hicieron la primera medida experimental de la actividad de neuronas espejo en el cerebro humano, no sólo en las regiones motoras del cerebro (circunvolución frontal inferior y la corteza parietal inferior) donde se pensaba que existían, sino también en las regiones involucradas en la visión y en la memoria. Ha sido demostrado que en el cerebro de la mujer hay un mayor número de neuronas espejo y el sistema es más activo que en el cerebro masculino.

Se supone que estas neuronas desempeñan una función muy significativa dentro de las capacidades cognitivas relacionadas con las habilidades sociales, como la empatía ―capacidad de ponerse en el lugar de otro― y la imitación ―fundamental en todo aprendizaje―. De aquí que algunos científicos consideran que la neurona espejo es uno de los descubrimientos más importantes de las neurociencias en la última década.

"Somos criaturas sociales. Nuestra supervivencia depende de entender las acciones, intenciones y emociones de los demás. Las neuronas espejo nos permiten entender la mente de los demás, no sólo a través de un razonamiento conceptual sino mediante la simulación directa. Sintiendo, no pensando." G. Rizzolatti.

La importancia de estos descubrimientos es de tal categoría que un prestigioso investigador como V.S. Ramachandran no tiene ningún reparo en afirmar que «las neuronas espejo harán por la psicología lo que el ADN hizo por la biología: proporcionarán un marco unificador y ayudarán a explicar una multitud de capacidades mentales que hasta ahora han permanecido misteriosas e inaccesibles a los experimentos». Y, por cierto, el mismo autor afirma que no se ha divulgado suficientemente este enorme salto científico, y que esta frase suya tan llamativa sobre la relevancia de las neuronas espejo ¡es más famosa que el descubrimiento de Rizzolatti y otros investigadores!

Ramachandran llama a las neuronas espejo "neuronas de la empatía" por ser las implicadas en la comprensión de las emociones de los otros. Podemos decir que si la observamos la acción llevada a cabo por otro individuo activa nuestras neuronas que nos permitirán llevar acabo la misma acción, podríamos decir que hacemos una "lectura de la mente". Esto ha supuesto una gran ventaja a la hora de la supervivencia del ser humano. La comprensión e identificación de las intenciones y las emociones de otros es esencial para la vida social sana y fundamental para el bienestar.

La Neurociencia llevada a la práctica

En lo más práctico, te podemos decir que las neuronas espejo te pueden ayudar en tus relaciones con los demás.

Cuando alguien que está contigo se muestra enfadado. Compruebas que si intentas que se calme se enfada más. Resulta muy práctico, que simules estar enfadado como está él y con la mayor discreción le imitas sus movimientos como si fueras su espejo. En alrededor de 15-20 minutos, lo más probable es que estará más tranquilo y se le habrá pasado el enfado, inténtalo.

Si tienes una entrevista para un trabajo, desde el inicio comienza a moverte como si fueras el espejo donde se mira el entrevistador. Si lo haces así le tienes en el "bolsillo", empatizará con más probabilidad contigo.

Si en una situación de cortejo, en la que pretendes "ligar" con la persona con la que estas compartiendo una charla. Puedes tocarte con suavidad de vez en cuando la cabeza o con la mano derecha os acariciáis el brazo izquierdo. Lo más probable es que la otra persona se sienta de algún modo acariciado ya que está demostrado que también tenemos empatía táctil. Cuando estamos conociendo a esa persona que nos gusta de manera automática la imitamos sin ser conscientes y la otra persona hace lo mismo, esto es así porque nuestro cerebro nos envía mensajes para que permitan que la otra persona sienta que hay un interés por ella. Estos mensajes tienen que ser lo más claros posibles, el cerebro usa la imitación como la mejor estrategia. De este modo es como se crear un vínculo afectivo al reconocerse a sí mismos en el otro.

¿Estás dispuesto a poner en funcionamiento tu empatía?

