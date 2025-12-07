Asqueroso y vomitivo

1. Un cargo de un partido político sale del baño con la bragueta abierta y va a cerrársela a la cara de una subordinada.

Si lo hace el partido rival: “Ya ni se preocupan de disimular lo que verdaderamente son. Van con la cabeza muy alta exhibiendo lo machistas que han sido siempre. Hace falta endurecer la ley para que esta gentuza vaya a la cárcel”.

Si lo hace el partido propio: “El machismo es estructural y se encuentra en todos los rincones de la sociedad. ¡Llega incluso a nuestro partido! Suerte que nosotros lo cortamos de raíz en cuanto aparece”.

2. Un partido político silencia durante meses las denuncias de acoso sexual que un cargo comete contra mujeres del partido.

Si lo hace el partido rival: “No sólo el partido tolera que se victimice a estas mujeres, sino que además las revictimiza después silenciando su denuncia. No todos los partidos son iguales. No basta con pedir perdón.”

Si lo hace el partido propio: “Ha habido fallos informáticos. Las compañeras no realizaron las denuncias por las vías adecuadas. Pero aun así asumimos nuestras responsabilidades pidiendo perdón”.

3. Un partido político saca adelante una ley que beneficia a cientos de violadores y pederastas.

Si lo hace el partido rival: “Ya se han caído las caretas. Ya podemos decir con claridad que estamos ante el partido de los violadores y los pederastas. Ahora las mujeres ya saben a quién no votar”.

Si lo hace el partido propio: “El feminismo está en nuestro ADN. No podemos actuar de forma machista igual que un manzano no puede dar naranjas. Si algo de lo que hacemos parece machista es por intoxicación del otro partido, o porque la realidad se equivoca”.

4. Fallan estrepitosamente los sistemas de protección de mujeres maltratadas.

Si lo hace el partido rival: “Si los medios no sacan este escándalo a la luz no moverían un dedo para solucionarlo. Para ellos las mujeres son ciudadanos de segunda cuya vida vale menos que la de los hombres.”

Si lo hace el partido propio: “No hay ningún sistema de protección que esté libre de imperfecciones. Nada más que hemos tenido noticia nos hemos puesto a resolverlo. Hay que decir alto y claro que ninguna mujer ha muerto por estos fallos.”

Asqueroso, sí. El doble rasero con el que todos los partidos se enfrentan a la violencia machista. Vomitivo, sí. El uso instrumental que unos y otros hacen del acoso sexual para ganar votos por vía emocional. En mi caso, qué vergüenza me da ser de izquierdas en la era de Ábalos, Koldo, Errejón, Monedero, Martiño, Salazar, Navarro… ¿Cuándo empezaremos a juzgar a los autores por sus hechos en vez de juzgar los hechos por sus autores?

______________________________________________

