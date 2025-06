Muchos descubrimos las zonas más sombrías del temperamento autoritario de Trump al contemplar por televisión el asimétrico encuentro entre el ucranio Zelensky y el zar americano, rodeado de su corte de aduladores (el término adulación será inevitablemente repetitivo en estas líneas) y decidido a explicar a su huésped quién manda verdaderamente en este pleito.

Cuando se produjo aquel contacto, Trump ya había maltratado a todos sus socios políticos de la OTAN al conminarles a invertir más recursos en la defensa del Viejo Continente y en la guerra de Ucrania, con la indicación de que si no se producía aquella mejora, los EEUU dejarían a su suerte a los europeos. De manera informal, el multimillonario derogaba tácitamente de esta manera el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que establece la solidaridad defensiva entre todos los Estados miembros («Las Partes acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas, que tenga lugar en Europa o en América del Norte, será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas, y en consecuencia, acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, ayudará a la Parte o Partes atacadas, adoptando seguidamente, de forma individual y de acuerdo con las otras Partes, las medidas que juzgue necesarias, incluso el empleo de la fuerza armada, para restablecer la seguridad en la zona del Atlántico Norte»).

La situación de Europa era —y es— embarazosa porque, en las actuales circunstancias, la defección de Trump dejaría a Ucrania y a la propia Unión Europea a merced de Putin, quien, por la naturaleza dictatorial de su régimen, tiene manos libres para llevar a cabo cualquier locura militar. La mala cabeza de Europa, desentendida de su propia defensa durante décadas por la tranquilidad que aportaba hasta ahora el paraguas norteamericano, nos empuja ahora a un penoso sometimiento al líder americano, como quedó penosamente de manifiesto en la reciente cumbre de la OTAN en La Haya, en la que Mark Rutte, experimentado ex primer ministro de su país, se arrastró a los pies de Trump con vergonzosos halagos que han sonrojado a todos los ciudadanos de Europa hemos tenido noticia y conciencia de lo que estaba pasando.

Es tal el temor que inspiran las intemperancias del aprendiz de sátrapa —de origen alemán, como se cuidó de recordarle el nuevo canciller de Alemania— que en La Haya ningún país de la Alianza cuestionó el 5% del PIB destinado a Defensa que Trump exige a todos los socios. El único actor que ha llevado la contraria al violento presidente ha sido el español Sánchez, quien ha dejado bien clara la oposición de España a llevar a cabo tal escalada desproporcionada, que nos llevaría de gastar 33.000 millones anuales en seguridad y defensa a 80.000.

Pese a lo comprometido del conciliábulo de La Haya, Sánchez dejo clara su posición desde antes de que tuviera lugar: España no iría más allá de lo inicialmente anunciado, el 2,1% del PIB. Otros países de la OTAN respiraron aliviados pero no se atrevieron a explicitar su aplauso al freno español. Y Sánchez tuvo buen cuidado de no encontrarse de frente con Trump a lo largo dela cumbre para que el americano nole dijera cualquier impertinencia uqe obligar a sortear un incidente político.

La inmensa mayor parte de los medios internacionales de prestigio han destacado de La Haya la servicialidad babosa y meliflua de Mark Rutte, arrastrándose como un reptil ante el jefe. Y han reconocido la consistente resistencia del español Sánchez, que no ha retirado su anunciada decisión, aunque se aviniese a firmar el testimonial documento final en el que se cita la cifra del 5%. En España, la oposición conservadora ha puesto de manifiesto su desconcierto: ha criticado el gélido trato de Sánchez a Trump, pero no ha sabido cómo no comprometerse a someter a España a la sangría armamentística exigida por Trump, quien, además de imponer sus oropias ideas, está buscando favorecer la industria militar de su país (más del 80% del gasto armamentístico europeo se invierte en USA).

La evidencia de que el final de la guerra fría no ha traído la kantiana paz perpetua, ni siquiera el fin de la historia que anunciaba Fukuyama, obliga a los europeos a tomar conciencia de que su seguridad no puede quedar totalmente a expensas de los Estados Unidos, cuya fiabilidad se ha puesto en entredicho. Pero este cambio de estrategia no puede desembocar en una Europa armada hasta los dientes, que hasta prescindido del estado de bienestar para comprar cañones. No solo la OTAN sino también loñs Tratados europeos contemplan la defensa común y solidaria de todos los asociados ante la agresión a uno de ellos. La seguridad del conjunto pasa por perfeccionar estas asociaciones, que minorarán los gastos y nos permitirán sufragar y seguir mejorando los servivios públicos universales y gratuitos que están en la base de nuestra felicidad.