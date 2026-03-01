Un venezolano que vive en Holanda explica por qué cada vez que vuelve a España se va con nostalgia: "Al pisar Barajas ya te cambia el ambiente"

El estilo de vida en España se caracteriza, por encima de todo, por su marcado componente social. El carácter abierto, amigable y alegre de la gente en las calles y terrazas es el motivo principal por el que miles de foráneos eligen nuestro país como destino definitivo. Buscan una vida social más activa que, a menudo, es imposible de encontrar en sus naciones de origen o en otros países de acogida.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) actualmente hay cerca de 9,5 millones de personas nacidas en el extranjero residiendo en territorio español. En este contexto de constante flujo migratorio, Domenico, un ciudadano venezolano que actualmente trabaja en Holanda, ha querido comparar la sociedad española con la neerlandesa.

A través de un vídeo publicado en el canal de YouTube de su hijo, Ruggeri, este sudamericano deja muy claro que los españoles ganan por goleada en lo que a sociabilidad se refiere.

El calor humano es incomparable

Domenico confiesa que la apertura de nuestra gente se percibe desde el primer segundo en que se cruza la frontera. "La gente aquí es otra cosa, hay un calor humano increíble y de verdad cuando uno está en Holanda siente que ves las bicicletas, ves la frialdad de la gente, es bonito todo, pero cuando llegas a España te cambia el ambiente; al pisar Barajas ya te cambia el ambiente", afirma.

Para él, esa cercanía es un tesoro irremplazable. "En Holanda no hay ese calor social que tiene el español. Jamás. Después de Venezuela, acá en España he sentido el mismo calor; de verdad que agradezco a este país que nos abrió las puertas a todos", complementa.

Mejor organización, sanidad y el oasis de Pamplona

Pero los elogios de Domenico no se limitan únicamente al ocio y la buena mesa. El venezolano detalla que, sorprendentemente para quienes tienen idealizado el norte de Europa, percibe un sistema laboral mejor establecido en España, al menos en su sector. "Mucho más ordenada España, en la parte donde yo trabajo, que es la textil; es más ordenada a nivel de jefes", agrega.

El venezolano remata su análisis poniendo en valor los servicios públicos y la tranquilidad que ofrecen ciertas capitales de provincia españolas. "A nivel de salud y transporte veo mejor a España. Les puedo recomendar Pamplona, no se oye ni una bocina", concluye, destacando la envidiable infraestructura, el sistema médico y la óptima calidad de vida que ofrece la capital navarra.