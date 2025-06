La culpa también es de usted

Sí, de usted, querido lector. No estoy siendo sarcástico ni irónico, —si acaso, un poco exagerado, dado el tono dramático que busca la columna—. La culpa es suya. Suya de usted, quiero decir. Ante la gravísima decadencia del periodismo que tenemos delante de los ojos, todos los índices apuntan a una de las mitades de la comunicación periodística: los medios, los periodistas. Los lameculos vendidos al poder. La máquina ultraderechista de los bulos y el fango. Pero, como casi todo en esta vida, el periodismo es cosa de dos. Por ejemplo, en este preciso momento el periodismo es un asunto entre usted y yo. Y no puede comprenderse mirándome sólo a mí. Déjeme de lado por un momento y céntrese en usted: ¿qué está usted haciendo?, ¿por qué está leyendo esta columna?.

Los compromisos de los medios son de sobra conocidos y ninguno es “con la verdad”. Los medios privados deberían incluír la indicación “Empresa movida por el ánimo de lucro” bajo sus cabeceras. Los medios públicos deberían incluir “Empresa cuyo cuadro dirigente ha sido colocado a dedo por el gobierno respectivo”. Que los influencers y podcasters digan lo que quieran, siempre bajo el banner “Este tío todavía no ha demostrado no ser un flipao”. Las libres opiniones de los periodistas, por sesgo de confirmación, disonancia cognitiva —o cualquier otro eufemismo de la falta de vergüenza—, terminan pareciéndose a la línea editorial de sus medios, en una sincronización como la que McClintock observó en las reglas de las mujeres que viven juntas. Nakajima demostró que los perros se parecen a sus amos.

Pero usted… ¿usted por qué actúa igual que nosotros? ¿Es usted familia de Ayuso, juega al mus con Sánchez desde la infancia? ¿Recibe todos los meses un sobre de Cuca Gamarra? ¿Óscar Puente le resuelve asuntillos cuando hace falta? ¿Entonces? Que los periodistas opinen lo que opinan les va en el sueldo, pero que lo haga usted… ¿De verdad la identidad motiva tanto como el dinero? ¿Tan importante es para su autoimagen la adscripción a unos nombres concretos? ¿Tanto miedo le da que alguien crea que ya no es parte de “nosotros” y sino de “ellos”? “Soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad” dicen que dijo Aristóteles. ¿Es usted más amigo de la honradez o de Feijoo, de Bolaños o de la honestidad? ¿Tan complicado es juzgar a los autores por sus actos y no a los actos por sus autores?

Se han puesto las cosas tan agresivas que consultar únicamente medios progubernamentales o antigubernamentales es casi una garantía de estar equivocado. Y de no ser el lápiz más afilado del estuche. Y de ir buscando en los medios ratificaciones y gratificaciones personales más que información. Los directores saben que los medios se han convertido en equipos de fútbol, que los periodistas son ahora delanteros, y que absolutamente nadie es del Madrid y del Barça a la vez. Pero está en las manos de ustedes, y sólo de ustedes, pararnos. Porque los que se benefician del conflicto no van a ser los que lo detengan. Necesitamos que el sectarismo de ustedes sea más débil que los intereses de nosotros. Nuestra última esperanza de un cambio es que lean medios de todas las tendencias. Si no, la culpa también será suya.