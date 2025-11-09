No tener gobierno es mejor que un gobierno del PP

Ciudadanos y ciudadanas, el auge de la extrema derecha y el neofascismo en nuestro país supone un reto político de tal envergadura que sólo puede ser abordado con medidas extremas. Lamentablemente, atrás quedan los tiempos en donde los programas electorales recogían con detalle cuáles iban a ser las líneas de acción de los partidos políticos en caso de que llegaran al poder. No es éste el momento de detenerse en menudencias como leyes, presupuestos o plenos del Congreso de los Diputados. Mientras esta situación se mantenga, un partido como el nuestro no puede hacer dejación de la responsabilidad histórica que con tanta nobleza y de forma tan intachable ha asumido durante sus casi ciento cincuenta años de entrega a nuestra ciudadanía.

Por ello, quisiera trasladarles que en las próximas elecciones nuestro programa electoral contará con un único punto: impedir que gobierne el Partido Popular, solo o en coalición con Vox. Sólo vamos a hacer eso. Nada más. Para centrarnos en esa única tarea se suspenderá durante cuatro años toda la actividad parlamentaria, no se sacará adelante ninguna iniciativa legislativa, no se celebrará ningún pleno. No se celebrarán sesiones de control al gobierno porque no habrá nada que controlar. Los Presupuestos Generales del Estado se prorrogarán para siempre. Todos los cargos públicos serán renovados automáticamente. El propio edificio del Congreso de los Diputados permanecerá cerrado de 2027 a 2031. No se publicará el BOE, porque no habrá nada que publicar.

Nuestro partido debe renunciar a intentar ganar las elecciones. Basta con que el Partido Popular no pueda alcanzar mayorías de gobierno. Para ello tenderemos puentes con grupos de derecha y extrema derecha etnicistas e independentistas, con la única condición de que no sirvan a los intereses de España. Todos aquéllos que deseen la desaparición del Estado español para no tener que compartir sus privilegiadas situaciones económicas encontrarán en nosotros una mano tendida. Además, si en el transcurso de la legislatura no legislativa se produjera una ruptura de los acuerdos de investidura no pasaría absolutamente nada, ya que no existiría ningún proyecto conjunto que pudiera quedar interrumpido. ¿Que nos retiran el apoyo? ¿Pero el apoyo a qué?

Ya tenemos eslogan: “Vota PSOE, porque no tener gobierno es mejor que un gobierno del PP”. Cada vez que consigamos retrasar la llegada del PP al poder habremos ganado cuatro años de libertad, cultura, prosperidad y felicidad. Por no haber, no habrá ni corrupción. Sólo con obtener la confianza de la cámara para ser investido presidente de nuevo, ya habré cumplido el cien por cien de nuestro proyecto político. Sabemos interpretar perfectamente la voluntad de nuestro electorado, y estamos completamente seguros de que con este programa electoral no vamos a perder ni un solo voto de los ciudadanos y las ciudadanas que depositaron su confianza en nuestras listas en anteriores comicios. Ni uno. Y si todo sale bien, me volveré a presentar a las elecciones de 2031.