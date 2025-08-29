Activada la fase de emergencia 1 por un incendio en Lubrín (Almería), mientras en Castilla y León hay 16 fuegos activos

El fuego va evolucionando favorablemente tras la situación extrema de estos días, pero aunque comienza a dar un respiro, aún preocupa en ciertos puntos de España. En lo que va de año ya han ardido casi 400.000 hectáreas, según los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales.

En la mañana de este viernes, la Junta de Andalucía ha elevado a la fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan Infoca en la provincia de Almería por un incendio forestal declarado anoche en el paraje de Las Cubillas, en el término municipal de Lubrín (Almería).

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha adoptado la decisión a las 05:46 de este viernes ante la evolución del fuego, que comenzó sobre las 23:00 del jueves.

La medida ha implicado el desalojo preventivo de cinco personas de las zonas de Los Albaricos y Fuente de los Albaricos, en la vecina localidad de Bédar (Almería ).

En el operativo trabajan once grupos de especialistas de Infoca, cinco vehículos y cinco técnicos, además de la Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones, a la espera de la incorporación de los medios aéreos con la llegada de la luz diurna.

Castilla y León mantiene 16 incendios activos



Castilla y León mantiene activos 16 incendios forestales, con cinco de nivel 2 de gravedad, entre los que preocupa el de Fasgar-Igüeña (León), que sigue avanzado impulsado por el viento, y otros cinco de nivel 1, a los que se suman seis activos sin peligro, tras un jueves en el que se declararon cuatro nuevos fuegos, el más grave uno intencionado en Berlanga del Bierzo, por el que hay un detenido.

La evolución de los incendios sigue siendo favorable, si bien el viento continúa causando reactivaciones que complican las labores de extinción y es especialmente intenso en Fasgar, fuego de gestión conjunta con el de Igüeña, que mantiene mucha actividad y avanza impulsado por rachas de hasta 50 km/h.

El incendio de Berlanga del Bierzo, que se declaró ayer tarde y se tuvo que elevar a nivel 2 de gravedad ante la cercanía a la localidad, con desalojo de más de 200 vecinos que ya han podido volver a sus casas, se encuentra controlado pero vigilado ante posibles reproducciones.

La Guardia Civil detuvo poco tiempo después de que se iniciaran las llamas a un joven de 20 años, que está acusado de un delito de incendio forestal intencionado, al existir voluntad y premeditación, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

En cuanto al incendio de Porto, que se pasó de Zamora a León en La Baña, la evolución es positiva aunque con reactivaciones por el viento y puntos calientes en el interior del fuego, pero los avances en el control del mismo han permitido desconfinar a cuatro de los cinco municipios zamoranos confinados.

Ángel Sánchez, jefe de servicio de incendios de Junta, ha informado esta mañana de que el trabajo nocturno ha sido sobre todo de contención y vigilancia, en las zonas del Valle de Tera y en La Baña, con algún punto caliente que ha sido sofocado con rapidez, mientras que habido una reactivación a las 7 de la mañana en la zona de la Barrosa, pero se espera atajar esta mañana.

Además de estos incendios, el operativo tuvo este jueves que derivar medios por otros tres fuegos que se declararon en Malillos, Zamora, y en La Robla y San Andrés del Rabanedo, León, estos dos últimos ya controlados.

Y se mantienen en nivel 1 de gravedad potencial los fuegos de Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Garaño, Barniedo de la Reina y Cardaño de Arriba, con perímetros estabilizados aunque también han registrado algunos de ellos reproducciones a causa del viento.

En León ya no quedan municipios desalojados pero sí hay siete localidades confinadas, lo que afecta a unos 320 vecinos.

En cuanto a las carreteras, se mantienen dos cortadas: LE-5330 Igüeña - Colinas del Campo de Martín Moro, en León; y ZA-103 San Martín de Castañeda hacia la Laguna de los Peces.

Los reyes visitarán zonas afectadas por el incendio de Jarilla (Cáceres)

Los reyes visitan este viernes diversas zonas de los valles cacereños del Jerte y Ambroz afectadas por el incendio forestal de Jarilla, considerado el más virulento de la historia más reciente de Extremadura y que asoló 17.350 hectáreas.

Felipe VI y doña Letizia iniciarán su visita al municipio de Rebollar (valle del Jerte), cuyos 200 vecinos fueron desalojados, y posteriormente se trasladarán a Cabezabellosa, en la comarca de Trasierra-Tierras de Granadilla, que enlaza con el valle del Ambroz .

Sus habitantes también tuvieron que abandonar sus casas, una medida que asimismo se acometió en Jarilla y Villar de Plasencia, ademá de en viviendas aisladas de Navaconcejo, Cabezuela del Valles y Jerte.

La visita finalizará en Hervás, en pleno valle del Ambroz, cuyos habitantes quedaron confinados.