Artemis II bate un récord histórico: la NASA lleva a humanos más lejos que nunca en el espacio

Imagen difundida por la NASA que muestra una vista de la Luna antes del sexto día de vuelo de la misión de Artemis II.

Conseguido. 56 años después, la humanidad ha llegado más lejos que nunca en el espacio gracias a la misión Artemis 2. Ha habido que esperar más de cinco décadas para estar 5.000 kilómetros más lejos de la Tierra: 406.777,9 km frente a los 400.171,5 km del Apolo 13 el 14 de abril de 1970.

A las 13:56, hora del Este, del lunes 6 de abril de 2026, la NASA confirmó que Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se han convertido en los humanos que más lejos han estado de nuestro planeta.

La nave Orion había entrado antes en la esfera de influencia lunar a unos 66.098 kilómetros de la Luna, pero el punto más lejano respecto a la Tierra se ha alcanzado horas después.

Qué verán los astronautas: el lado oculto de la Luna

El espectáculo está servido. Durante el sobrevuelo lunar, que dura unas siete horas, la tripulación tendrá una vista privilegiada:

Observación del lado oculto de la Luna, invisible desde la Tierra.

invisible desde la Tierra. Análisis visual de la superficie y sus características geológicas.

y sus características geológicas. Experiencia directa en el espacio profundo.

Este tipo de observación es clave para futuras misiones tripuladas, especialmente las que buscan establecer presencia humana sostenida en la Luna.

Otros hitos que ha batido la misión Artemis 2