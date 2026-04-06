Artemis II bate un récord histórico: la NASA lleva a humanos más lejos que nunca en el espacio
La nave Orión acaba de pulverizar el récord de distancia del Apolo 13.
Conseguido. 56 años después, la humanidad ha llegado más lejos que nunca en el espacio gracias a la misión Artemis 2. Ha habido que esperar más de cinco décadas para estar 5.000 kilómetros más lejos de la Tierra: 406.777,9 km frente a los 400.171,5 km del Apolo 13 el 14 de abril de 1970.
A las 13:56, hora del Este, del lunes 6 de abril de 2026, la NASA confirmó que Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se han convertido en los humanos que más lejos han estado de nuestro planeta.
La nave Orion había entrado antes en la esfera de influencia lunar a unos 66.098 kilómetros de la Luna, pero el punto más lejano respecto a la Tierra se ha alcanzado horas después.
Qué verán los astronautas: el lado oculto de la Luna
El espectáculo está servido. Durante el sobrevuelo lunar, que dura unas siete horas, la tripulación tendrá una vista privilegiada:
- Observación del lado oculto de la Luna, invisible desde la Tierra.
- Análisis visual de la superficie y sus características geológicas.
- Experiencia directa en el espacio profundo.
Este tipo de observación es clave para futuras misiones tripuladas, especialmente las que buscan establecer presencia humana sostenida en la Luna.
Otros hitos que ha batido la misión Artemis 2
- NASA presenta Artemis 2 como su primera misión tripulada bajo el programa Artemis.
- Primer viaje humano a las cercanías de la Luna en más de 50 años. La misión es un sobrevuelo lunar, no un alunizaje.
- Primera prueba tripulada de SLS y Orion. Sirve para validar sistemas clave de soporte vital, navegación y comunicaciones en espacio profundo.
- Nuevos hitos de diversidad: Victor Glover será el primer hombre negro en una misión lunar; Christina Koch, la primera mujer; y Jeremy Hansen (canadiense), el primer no estadounidense en viajar tan lejos de la Tierra en una misión lunar.
- Récords de distancia y velocidad. La trayectoria prevista supera récords de distancia desde la Tierra y de velocidad de reentrada.