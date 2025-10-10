Finaliza el plan submarino para retirar la amenaza 'fantasma' cerca de Alicante que atrapaba vida marina de la zona

En Alicante, concretamente en el peñón de Ifach, la empresa medioambiental Gravity Wave ha dado por finalizada la operación submarina "Misión Calpe". La misma tenía como objetivo retirar una red 'fantasma' (es decir, una red de pesca abandonada) que estaba dejando atrapada a la vida marina de la zona.

En concreto, la red contaba con una longitud de unos 400 metros, lo que suponía una gran amenaza para la fauna marina del mencionado espacio protegido de la provincia de Alicante. La iniciativa de retirada del objeto ha contado con el apoyo de B100 The Healthy Banking (la marca de banca digital de ABANCA) y de Visa.

Tal y como recoge La Marina Plaza, el responsable de la operativa de Gravity Wave en la "Misión Calpe", Ignacio Martí, ha confirmado que "el objetivo principal era eliminar la red fantasma que seguía atrapando vida marina", algo que, afortunadamente, se ha logrado tras un duro trabajo.

En ese sentido, Martí ha explicado que se ha tratado de "un proceso complejo, que requirió una jornada entera de trabajo con barcos grúa y buzos especializados. Durante la operación, además, liberamos animales atrapados y fuimos con mucha precisión y cuidado para no dañar la pradera de posidonia".

Una vez recuperados del mar, los materiales fueron trasladados al puerto de Calpe. Allí, la compañía Reciclamás se encargó de la gestión de los residuos. La red contaba con un fuerte enredo, por lo que la manipulación y la medición de la misma no fueron sencillas.

En relación a esta iniciativa el co-CEO de Gravity Wave, Julen Rodríguez, ha subrayado que "nuestro compromiso es recuperar y proteger este lugar que es nuestro hogar y donde nació nuestro proyecto. Queremos que Calpe pueda regenerarse in situ, como era hace medio siglo, y convertirse en un ejemplo de restauración marina para toda la región Mediterránea".