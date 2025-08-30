Hallazgo científico sin precedentes con el cristal que respira oxígeno y podría revolucionar la tecnología energética

Un grupo de científicos han logrado un hallazgo sin precedentes con el cristal que permite absorber oxígeno y puede ser un nuevo avance para revolucionar la tecnología energética del futuro.

La investigación impulsada por la Universidad Nacional de Pusan (Corea del Sur) y la Universidad de Hokkaido (Japón), con el profesor Hyoungjeen Jeen a la cabeza, han logrado el descubrimiento.

Se trata de un material que tiene varios componentes: óxido metálico de estroncio, hierro y cobalto. Una mezcla que es prometedora porque tiene una capacidad nunca vista para poder absorber y liberar oxígeno sin llegar a dañarse.

Según ha explicado el profesor Hyoungjeen Jeen, el descubrimiento, publicado en Nature Communications hace unos días, es vital y muy importante para avanzar en energía limpia y tecnologías inteligentes.

“Este hallazgo es sorprendente por dos razones: solo se reducen los iones de cobalto, y el proceso conduce a la formación de una estructura cristalina completamente nueva, pero estable”, ha señalado.

Gracias a sus propiedades, por ejemplo, se puede dar un salto trascendental en sistemas como las pilas de combustible. "Los esfuerzos recientes se han centrado en estabilizar las fases deficientes en oxígeno en los TMO, particularmente en las perovskitas basadas en cobalto y hierro, debido a su rica química redox y flexibilidad estructural", detallan en el estudio.

Otro de los profesores que participa en la investigación, Hiromichi Ohta, del Instituto de Investigación en Ciencias Electrónicas de la Universidad de Hokkaido, ha resaltado que "este es un gran paso hacia la creación de materiales inteligentes que se ajusten automáticamente en tiempo real".

"Las posibles aplicaciones abarcan desde energías limpias hasta electrónica e incluso materiales de construcción ecológicos", ha razonado el profesor Ohta, en un descubrimiento que promete revolucionar los sistemas de energía limpia y renovable, en pleno auge de este tipo de herramientas de creación de energía.