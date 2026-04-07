La tripulación de la Artemis II muestra la cara oculta de la Luna: "La humanidad, desde el otro lado"

La cara oculta de la Luna ya no lo es tanto. La tripulación de la misión Artemis II ha enviado la primera e histórica foto de este simbólico misterio del espacio. La NASA y la Casa Blanca la han compartido para conmemorar un hito como paso previo a la vuelta al satélite.

"La humanidad, desde el otro lado", celebra la Casa Blanca. La NASA añade detalles, como que se trata de una vista de la puesta de sol sobre la Tierra, fechada este lunes 6 de abril de 2026, mientras la nave Orion orbitaba la Luna.

La misión lanzada el pasado miércoles 1 de abril devuelve al ser humano al entorno de la Luna 54 años después y aunque aún no suponga el regreso a la superficie lunar en sí; esto es, a pisar de nuevo sus cráteres, es un escalón clave para el alunizaje previsto para 2028. Entonces será, si no hay contratiempos previos, con la misión Artemis IV.

De momento, los cuatro tripulantes de Artemis II, instalados en la nave Orion, han logrado un récord, el de haber viajado a mayor distancia de la Tierra, hasta una distancia de 406.777,9 kilómetros, frente a los 400.171,5 kms. que llegó a alcanzar el Apolo 13 en 1970 y que suponían el anterior 'techo' de exploración espacial.

Concluida con absoluto éxito la fase de exploración e investigación alrededor de la Luna, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen han emprendido ya el viaje de vuelta a la Tierra, a donde se espera su regreso y amerizaje —en pleno océano Pacífico— para este viernes 10 de abril.

En otra publicación posterior, la NASA muestra otra imagen de la Luna tomada por los cuatro astronautas, en este caso de los anillos de la cuenca Orientale "en posición de las 10 en punto". En ella, prosigue informando la agencia aeroespacial estadounidense, se observan los dos cráteres más pequeños, que la tripulación ha sugerido bautizar como Integrity y Carroll.