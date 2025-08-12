Los embalses dan un respiro entre incendios: casi un 10% de capacidad más que hace un año
Las constantes lluvias de meses atrás han tenido un efecto vital en numerosas reservas hidrográficas, muy golpeadas por la sequía sostenida de los anteriores años.
España se enfrenta, en conjunto, al temible enémigo de casi todos los veranos. El fuego arrasa numerosas provincias del país y el Gobierno ha decretado la fase de preemergencia, el paso previo a asumir el mando bajo control central. En ese contexto de incendios y olas de calor sin freno, el país recibe una buena noticia medioambiental: los embalses respiran.
Las lluvias sostenidas y fuertes de los anteriores meses han llevado a la reserva hídrica de España a mejorar en casi 10 puntos el dato del pasado verano. Según los datos dec Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la media nacional es del 63'9% de capacidad, lo que supone un almacenamiento de 35.789 hectómetros cúbicos (hm3).
En agosto de 2024 el dato era del 55'4%, por entonces muy golpeados los embalses por años de sequía apenas interrumpida. Justo lo contrario a lo ocurrido este año, entre marzo y abril.
No obstante, la urgencia de un verano extremo en sus temperaturas ya se está haciendo notar, con la pérdida de 1.007 hm3 en apenas una semana, un 1'8% de su capacidad total y sin apenas precipitaciones en el país.
En términos territoriales, el mejor dato se sigue dando en las Cuencas internas del País Vasco, con un 85'7% de capacidad. El porcentaje es altamente positivo también en el Miño-Sil (78%), el Tinto, Odiel y Piedras (78,6%), las Cuencas internas de Cataluña (75,9%), el Cantábrico Oriental y Occidental (75'3 y 70'6%, respectivamente), el Duero (72,8%) o el Tajo (72,7%), todos ellos por encima del 70%,
En la barrera del 60% se encuentran el Ebro (67'6%) y el Guadiana (62,1%), mientra que la cifra cae a porcentajes algo más inquietantes en zonas como Galicia Costa (55,8%), el Júcar (54,9%) o la Cuenca Mediterránea Andaluza (50,9%).
Por debajo del 50% hay tres reservas destacadas, en datos peligrosos, como son Guadalete-Barbate (46,6%), Guadalquivir (48,8%) y Segura (27,5%).
Por vertientes, la atlántica está el 64,9% y la mediterránea, al 60,5%. De acuerdo con el último boletín publicado por la Conferencia Hidrográfica del Segura (CHS) este lunes, la cuenca está al 27% y almacena 311 hm3, lo cual alivia en parte lo vivido el año pasado, cuando el dato apenas llegaba al 19% con 214 hm3, recoge Europa Press.