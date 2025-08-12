Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Incendios en España, hoy en directo: última hora de los fuegos activos en Madrid, Cádiz, Ourense o León
Incendios en España, hoy en directo: última hora de los fuegos activos en Madrid, Cádiz, Ourense o León

España sufre varios incendios graves a raíz de las altas temperaturas y la ola de calor. Sigue la evolución en directo de los incendios que afectan a zonas como Tres Cantos (Madrid) o Cádiz (Tarifa), Ourense o León.

Ana Beatriz Micó Catalán
El incendio que se ha declarado en la tarde de este lunes 11 de agosto en la localidad madrileña de Tres Cantos.EFE/Mariscal
09:23
Interior declara la fase de preemergencia ante los "numerosos incendios" activos en España

El Ministerio del Interior ha activado la fase de preemergencia del Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM) y ha elevado a nivel 1 la situación operativa, debido a los múltiples incendios forestales que se mantienen activos en distintos puntos del país. La medida tiene como objetivo analizar y coordinar el despliegue de recursos estatales en apoyo a las comunidades autónomas afectadas.

09:21
Muere el hombre que resultó herido en el incendio en Tres Cantos (Madrid), que ya está perimetrado

La víctima, de unos 50 años, había sufrido quemaduras en el 98% de su cuerpo.

09:19
España, ante la interminable pesadilla de los incendios: un muerto y más de 6.000 desalojados en el final de la ola de calor

Los más graves se concentran en Tarifa, Tres Cantos, Chandrexa de Queixa, Zamora, Las Médulas y Toledo, en una jornada marcada por las rachas de viento de hasta 50 km/h y temperaturas que han alcanzado hasta los 44 grados centígrados.

09:15
Evolución en tiempo real de los múltiples incendios que afectan a España

Buenos días. Abrimos este directo para seguir en tiempo real la evolución de los incendios forestales que permanecen activos en varios puntos de España. Las altas temperaturas, el viento y la sequía han complicado las labores de extinción, y las autoridades han reforzado los dispositivos de emergencia en distintas comunidades. Aquí te contamos minuto a minuto las últimas noticias, datos oficiales, evacuaciones, cortes de carretera y toda la información relevante sobre esta situación que mantiene en alerta a buena parte del país.

Ana Beatriz Micó Catalán
Ana Beatriz Micó es redactora de actualidad en El HuffPost. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Antes de llegar aquí trabajó en el Diario As.