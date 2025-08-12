Incendios en España, hoy en directo: última hora de los fuegos activos en Madrid, Cádiz, Ourense o León
España sufre varios incendios graves a raíz de las altas temperaturas y la ola de calor. Sigue la evolución en directo de los incendios que afectan a zonas como Tres Cantos (Madrid) o Cádiz (Tarifa), Ourense o León.
El Ministerio del Interior ha activado la fase de preemergencia del Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM) y ha elevado a nivel 1 la situación operativa, debido a los múltiples incendios forestales que se mantienen activos en distintos puntos del país. La medida tiene como objetivo analizar y coordinar el despliegue de recursos estatales en apoyo a las comunidades autónomas afectadas.
La víctima, de unos 50 años, había sufrido quemaduras en el 98% de su cuerpo.
Los más graves se concentran en Tarifa, Tres Cantos, Chandrexa de Queixa, Zamora, Las Médulas y Toledo, en una jornada marcada por las rachas de viento de hasta 50 km/h y temperaturas que han alcanzado hasta los 44 grados centígrados.
Buenos días. Abrimos este directo para seguir en tiempo real la evolución de los incendios forestales que permanecen activos en varios puntos de España. Las altas temperaturas, el viento y la sequía han complicado las labores de extinción, y las autoridades han reforzado los dispositivos de emergencia en distintas comunidades. Aquí te contamos minuto a minuto las últimas noticias, datos oficiales, evacuaciones, cortes de carretera y toda la información relevante sobre esta situación que mantiene en alerta a buena parte del país.