Netflix borra ahora condiciones de las cuentas compartidas

Netflix continúa sin saber muy bien cómo gestionar el bloqueo de cuentas compartidas. Si bien desde el comienzo se optó por que solo se pudiera utilizar la cuenta desde una misma ubicación y red Wifi, pronto aparecieron los problemas.

En primer lugar, muchos suscriptores vieron como errónea esta medida, convirtiéndose en todo un debate mundial, algo que está teniendo consecuencias como las bajas masivas que está recibiendo la plataforma.

Tal y como explica la cuenta xataka a través de un vídeo en Tik Tok, en un principio se estableció como norma indispensable -así lo ponía en la web de Netflix- que al menos una vez al mes se debería reproducir algo con el Wifi del domicilio que aparezca registrado en la cuenta.

Pero esto cambió de la noche a la mañana y ahora, desde la empresa, se especifica que en caso de utilizar Netflix fuera del hogar de manera persistente, se tendrá que realizar un proceso de verificación en el que se tendrá que introducir un número de cuatro dígitos enviado al móvil, eliminando así la anterior medida.

Otro de los inconvenientes que los usuarios criticaron fue qué ocurriría en caso de estar viajando y querer conectarse a la plataforma. Para ello, Netflix ahora confirma que no habrá problema siempre y cuando no se permanezca durante un tiempo prolongado, que no se especifica, momento en el que se tendría que llevar a cabo de nuevo un proceso de verificación.

Por el momento Netflix continúa sin dar con la tecla, intentando reajustar los paquetes que oferta y los precios, además de tener que llevarse críticas constantes de los suscriptores por esta polémica decisión.