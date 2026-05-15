Los científicos desentrañan el misterio de las Bermudas tras descubrir una estructura oculta bajo el mar

El famoso 'triángulo de las Bermudas' comprende la parte del océano Atlántico entre Bermuda, Florida y Puerto Rico. La leyenda dice que decenas de barcos y aviones han desaparecido en esta zona sin dejar rastro durante décadas. Pero el caso ...

Las desapariciones misteriosas y leyendas urbanas han llevado que las Bermudas sean objetos de documentales (y pseudodocumentales). Sin embargo, un grupo de científicos ha logrado resolver un misterio mucho más real: por qué estas islas siguen elevadas sobre el océano después de millones de años.

El hallazgo, publicado en Geophysical Research Letters, se centra en una gigantesca estructura de roca escondida bajo el fondo marino del Atlántico. Según los investigadores del estudio, esta capa subterránea habría actuado como una especie de "soporte natural" que ha impedido que las Bermudas se hundan lentamente en el océano.

Las islas se encuentran a unos 1.000 kilómetros de la costa este de Estados Unidos y, desde el punto de vista geológico, deberían estar mucho más cerca del fondo marino. Sus volcanes dejaron de estar activos hace más de 30 millones de años, por lo que esperaban que el terreno hubiera descendido con el paso del tiempo. Pero eso nunca ocurrió.

Ahora, gracias al análisis de registros sísmicos recopilados durante más de veinte años, los científicos han descubierto una enorme masa de roca volcánica situada a más de 40 kilómetros bajo la isla. Esta formación es ligeramente menos densa que el material que la rodea, algo clave para entender el fenómeno. Esa menor densidad hace que el terreno tenga más "flotabilidad" geológica, permitiendo que las Bermudas permanezcan elevadas respecto al resto del lecho oceánico.

Los expertos comparan el tamaño de esta estructura con una enorme plataforma subterránea de casi 20 kilómetros de grosor formada hace millones de años, cuando material caliente procedente del interior de la Tierra ascendió y quedó atrapado bajo la corteza antes de enfriarse.

Además de explicar la altura de las Bermudas, el descubrimiento también ayuda a entender otras anomalías detectadas en la zona, como pequeñas variaciones gravitatorias y señales magnéticas más intensas de lo habitual. Aunque el estudio no resuelve las leyendas del Triángulo de las Bermudas, sí desmonta parte del misterio geológico que rodeaba a este archipiélago atlántico.