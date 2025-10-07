Se anuncian más de 6 minutos de oscuridad y España será el país europeo donde disfrutar del "eclipse del siglo"

España será el único país europeo desde donde se podrá contemplar en su totalidad el ya conocido como "eclipse del siglo", el eclipse solar total más largo del siglo XXI. El epicentro de este esperado fenómeno estará en Luxor, Egipto, donde la oscuridad se desplegará sobre los antiguos monumentos faraónicos durante un total de 6 minutos y 23 segundos.

El fenómeno, que tendrá lugar el 2 de agosto de 2027, comenzará en el Atlántico, cerca del estrecho de Gibraltar, y avanzará por el norte de África, atravesando Marruecos, Argelia, Túnez y Libia antes de alcanzar Egipto, donde alcanzará su punto máximo. Después continuará hacia Arabia Saudí, Yemen y Somalia para finalizar en el océano Índico.

El eclipse comenzará a las 9:30 (hora oficial en la Península Ibérica y las Islas Baleares) en el Atlántico y terminará a las 14:43 en el Índico, por lo que tendrá una duración total de 313 minutos. El máximo del eclipse en Egipto se alcanzará a las 12:06. En este recorrido España será el único país de Europa en el que se podrá presenciar en su totalidad. .

En concreto, el mejor lugar para disfrutarlo será el sur de España. La zona de totalidad cubrirá las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, casi toda la provincia de Cádiz, gran parte de la provincia de Málaga y las zonas más meridionales de las provincias de Granada y Almería, según información del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

En Ceuta se producirá la máxima duranción de la totalidad en España. Así, entre las 10:45 y las 10:50 alcanzará una duración total de 4 minutos y 48 segundos. Mientras, en Cádiz durará dos minutos y 54 segundos, en Málaga un minuto y 48 segundos y en Melilla cuatro minutos y 34 segundos. El siguiente evento comparable no se producirá hasta 2114.

Cómo obsevarlo de forma segura

La NASA informa de que los métodos de observaciones indirecta son siempre los adecuados para mirar el Sol. "El uso de un proyector estenopeico creará una imagen del Sol en cualquier superficie donde se pueda ver la secuencia de un eclipse solar", remarcó.

"Lo más adecuado para mirar directamente al Sol es utilizar anteojos para la observación solar. Un filtro solar bien ajustado es esencial para utilizar cualquier tipo de lente de aumento, como los que se utilizan en cámaras, binoculares o telescopios", agrega la agencia estadounidense.