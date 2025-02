Un árbol único nace de la semilla olvidada de 1.000 años de antigüedad: "Es un tesoro escondido de sustancias medicinales"

Un árbol único nace de la semilla olvidada de 1.000 años de antigüedad. Los investigadores lo han analizado y aseguran que "es un tesoro escondido de sustancias medicinales".

Un investigador israelí ha decidido cuidarse un misterioso árbol que apareció de una semilla de hace 1.000 años de antigüedad. Habla de que puede ser la fuente 'chori', una resina usada por sus propiedades curativas.

La semilla fue encontrada en 1980 en una excavación en Wadi el-Makuk, Israel, cerca de la antigua Jericó. Durante varios años estuvo en los almacenes de la Universidad Hebrea hasta que llegó a manos de la doctora Sarah Salon, del Centro Médico Hadassah de Jerusalén.

Tras analizarla, fue plantada en el año 2010 y se ha convertido en algo más de una década en un pequeño árbol de tres metros. Pertenece al género Commiphora, que tiene plantas aromáticas como la mirra o el incienso.

Según ha explicado a New York Times, todavía se está tratando de saber si es la fuente 'chori'. "Si no es bálsamo de Judea, es un pariente cercano y una de las especies no aromáticas de Commiphora que son un tesoro de sustancias medicinales", ha explicado.