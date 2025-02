A Donald Trump no le va a gustar esto que ha dicho Javier Ortega Smith, de Vox

Si hace unos días Donald Trump agradecía el trabajo de Santiago Abascal, a buen seguro el presidente estadounidense no estará contento con las últimas declaraciones del diputado y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, quien ha reclamado a su partido que "no compre todas" sus "políticas".

En una entrevista concedida a Onda Madrid recogida por Europa Press, Ortega Smith ha trasladado que prefiere a un dirigente como Trump a, por ejemplo, el presidente de China, Xi Jinping, pero "eso no significa que todo lo que haga Trump" tenga que parecer "bien" a Vox. "Ni muchísimo menos", ha ahondado.

"Si Trump decide imponerle a España unos aranceles que hacen daño a la economía no podemos estar de acuerdo; si decide darle la espalda a un país europeo como es Ucrania, repartir sus fronteras y llegar a supuestos acuerdos de paz sin tener en cuenta a la nación agredida, no podemos estar de acuerdo", ha indicado, resaltando que "somos españoles, no estadounidenses".

A juicio del portavoz de Vox, España debe tener la libertad de "criticar todo lo que haga Trump que perjudique" al país o que "perjudique al concepto que tenemos de Europa". Sobre Ucrania, Ortega Smith ha querido dejar claro que la guerra la comenzó el presidente ruso, Vladimir Putin, "que es un tirano y un personaje muy peligroso que decide sobre otras naciones".

Vox también ha responsabilizado al presidente ruso de comenzar la guerra, después de que Trump deslizara la responsabilidad sobre Kiev, pero ha culpado a las políticas de la Unión Europea por facilitarla.