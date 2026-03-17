Los perros robot ya patrullan los centros de datos: detectan fugas, intrusos o puertas abiertas a 260.000 euros la unidad, y están empezando a sustituir a los humanos

La robótica cada vez está más presente en múltiples actividades. En sectores como el petrolero o el minero ya se utilizan robots de cuatro patas que cuentan con el tamaño de un perro grande.

Sin embargo, el mercado que podría ser conquistado próximamente por los perros robot es el de los centros de datos, unas instalaciones que cuentan con decenas de miles de metros cuadrados y necesitan ser vigiladas de forma permanente.

Merry Frayne, directora sénior de gestión de productos de Boston Dynamics (empresa fabricante del perro robot Spot), ha asegurado que esos robots cuadrúpedos están llamando la atención de las compañías propietarias de centros de datos.

En declaraciones a Business Insider, Frayne ha destacado que "hemos observado un enorme, enorme aumento del interés (por los perros robot) por parte de los centros de datos durante el último año, lo cual probablemente no sea sorprendente dada la inversión que se está realizando en ese sector".

Los perros robot pueden ser útiles para proteger infraestructuras valiosas que requieren vigilancia las 24 horas del día. El coste de cada unidad del robot cuadrúpedo Spot es de entre 175.000 y 300.000 dólares (entre 152.000 y 260.000 euros, al cambio actual).

Labores más allá de la vigilancia del perímetro de las instalaciones

Lo que buscan los operadores de los centros de datos es, obviamente, el beneficio económico. El mismo pasa por reducir a la mínima expresión las detenciones del servicio ejerciendo labores de vigilancia lo más económicas posibles que detecten los posibles problemas.

La ventaja de los perros robot respecto a los vigilantes de carne y hueso es que ni cobran un salario ni se cansan. Por ello, en varios centros de datos los robots están empezando a sustituir a los humanos.

Merry Frayne ha destacado que lo que los clientes de centros de datos le demandan a su empresa es que, más allá de vigilar el perímetro de las instalaciones, realicen una inspección industrial.

En ese sentido, la directora sénior de gestión de productos de Boston Dynamics ha expresado que "esto podría significar utilizar Spot (el perro robot de la compañía) para operar dentro de los centros de datos con el fin de detectar anomalías térmicas, fugas, charcos, ruidos inusuales o problemas de seguridad, como puertas que se han quedado abiertas".