Andrius Kubilius, comisario europeo de Defensa: "Europa solo se mueve cuando la golpea una crisis: llevamos diez años con el mismo discurso sobre defensa y nadie ha actuado"

En el mundo hay una nueva guerra y Europa vuelve a ir a rebufo. Y no lo dice este redactor, sino nada más y nada menos que el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius.

Este veterano político y físico lituano no duda a la hora de afirmar que "Europa solo se mueve cuando la golpea una crisis: llevamos diez años con el mismo discurso sobre defensa y nadie ha actuado"... aunque sí ha habido mucho ruido informativo.

Con todo, Kubilius ve 'brotes verdes', como explica en una entrevista en Tagesspiegel. Aunque admite que "seguimos careciendo de un foro donde se puedan debatir, acordar e implementar ideas estratégicas importantes", celebra que "ya se vislumbran algunos indicios de progreso" en forma de una "reflexión institucional" que ya ha comenzado. Pone como referencia el Consejo Europeo de Seguridad, "compuesto por miembros permanentes y rotatorios, como propusieron Angela Merkel y Emmanuel Macron hace diez años".

Son varias las claves para la autosuficiencia militar estratégica que marca este alto cargo de la Comisión. Pero muchas de ellas pasan por reducir la dependencia de EEUU en favor de una producción y gestión más propia de la UE. Incluido un ejército verdaderamente comunitario, idea que lleva tiempo sobre la mesa de Bruselas.

"Un ejército europeo sería una consecuencia importante de una posible reducción de la presencia militar estadounidense", admite consciente de que "actualmente, EEUU proporciona la fuerza de reacción rápida en Europa y no podemos simplemente reemplazarla con 27 miniejércitos nacionales". Así, marca como obligación avanzar en el debate de cómo "crear una fuerza de reacción rápida europea desplegable". "Por cierto, la mayoría de los ciudadanos de muchos países de la UE también lo desean", añade en la entrevista.

Se apoya en una reciente encuesta elaborada por el empresa francesa Cluster17. En ella, afirma, se recoge que "alrededor del 70% [...] en Alemania, Bélgica y España indicaron que prefieren una defensa europea, incluyendo un ejército europeo".

"Esto revela dos cosas: la gente sabe que la seguridad colectiva es necesaria y desea que Europa sea mucho más independiente en este sentido y no dependa exclusivamente de Estados Unidos", culmina Andrius Kubilius.