Dos muertos en Tel Aviv por misiles iraníes tras la muerte de Larijani mientras Estados Unidos bombardea posiciones estratégicas en Ormuz

La guerra entre Israel e Irán sigue intensificándose con nuevos ataques y víctimas en ambos frentes. En las últimas horas, dos personas han muerto en la ciudad de Ramat Gan, en el área metropolitana de Tel Aviv, tras el impacto de un misil iraní contra un edificio residencial durante la madrugada del martes.

Los equipos de emergencia israelíes confirmaron que las víctimas, de alrededor de 70 años, fueron encontradas sin vida entre los escombros. Según relataron los paramédicos que acudieron al lugar, el edificio presentaba graves daños estructurales y abundantes restos de cristal tras la explosión.

"Encontramos a dos personas inconscientes, sin pulso ni respiración. No presentaban signos vitales y tuvimos que declararlas fallecidas en el lugar", explicó uno de los sanitarios desplazados.

Misiles de racimo y zonas urbanas

El Ejército israelí indicó que el impacto mortal fue provocado, con alta probabilidad, por un misil con ojiva de racimo, un tipo de armamento diseñado para dispersar múltiples submuniciones en una amplia área antes de tocar tierra.

Este tipo de proyectiles incrementa el alcance del daño y complica su interceptación, especialmente en zonas densamente pobladas. Según fuentes militares, cerca del 50% de los misiles lanzados por Irán desde finales de febrero portarían este sistema.

En los últimos días, algunos de estos misiles han logrado superar los sistemas de defensa aérea israelíes, impactando directamente en áreas urbanas. Además del edificio en Ramat Gan, se registraron otros impactos en distintos puntos de Tel Aviv, incluida la estación de tren de Savidor, así como varios heridos leves.

Las alarmas antiaéreas volvieron a sonar durante la noche tanto en Tel Aviv como en Jerusalén, donde también se escucharon explosiones vinculadas a intercepciones en el aire.

14 muertos desde el inicio de la ofensiva

Con estas dos nuevas víctimas, el número total de fallecidos en territorio israelí asciende ya a 14 desde el pasado 9 de marzo, cuando comenzaron los ataques iraníes en el marco de la actual escalada militar.

Los dos últimos muertos antes de este ataque también se produjeron por un misil de racimo, en ese caso en las inmediaciones del aeropuerto Ben Gurión, donde dos trabajadores de la construcción perdieron la vida al encontrarse al aire libre en el momento del impacto.

EE.UU. ataca posiciones iraníes en Ormuz

En paralelo, Estados Unidos ha intensificado su participación en el conflicto con un bombardeo contra instalaciones de misiles iraníes situadas cerca del estrecho de Ormuz, uno de los puntos estratégicos más importantes para el transporte mundial de petróleo.

El Comando Central estadounidense informó de que el ataque se dirigió contra posiciones fortificadas que albergaban misiles antibuque, considerados una amenaza para la navegación internacional. Para la operación se emplearon varias toneladas de munición antibúnker.

El estrecho de Ormuz permanece cerrado temporalmente desde el 15 de marzo por decisión de Irán, lo que ha elevado la tensión no solo militar, sino también económica, al afectar al flujo de crudo desde países clave de la región.

Un conflicto en expansión

La combinación de ataques directos sobre zonas urbanas, el uso de armamento de alto impacto y la implicación creciente de Estados Unidos refuerzan la sensación de que el conflicto está entrando en una fase más amplia y compleja.

Mientras continúan los intercambios de ataques, la situación sobre el terreno sigue deteriorándose, con nuevas víctimas y un aumento de la presión sobre los sistemas de defensa y las infraestructuras estratégicas de la región.

En este contexto, Irán confirmó también este martes la muerte de Alí Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y una de las figuras más influyentes del régimen, tras un bombardeo israelí en Teherán. En el ataque murieron además su hijo, uno de sus adjuntos y varios miembros de su equipo de seguridad.

Larijani, que había sido presidente del Parlamento durante más de una década y comandante de la Guardia Revolucionaria, era considerado un dirigente clave dentro de la estructura política iraní y cercano al líder supremo, Alí Jameneí. Su muerte supone un golpe relevante para el aparato de poder del país en plena escalada del conflicto.