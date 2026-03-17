El Real Madrid pasa a cuartos de final de la Champions League tras ganar in extremis al City 1-2 en Manchester y un 5-1 global

Vinicius Junior celebra su gol de penalti con Arda Güler en los octavos de final de la Champions League entre el Real Madrid y el Manchester City, en Manchester (Reino Unido).

El Real Madrid ha logrado el pase a los cuartos de final de la Champions League en el campo del Manchester City tras ganar 1-2 a los de Guardiola y un 5-1 en global. A los blancos les espera casi seguro el Bayern.

Tras el gran partido y el 3-0 del Madrid en el Santiago Bernabéu y que el City no es el que era, pocos daban opciones a los de Pep Guardiola, aunque había ese miedo, incluso entre los madridistas, para una posible remontada que empezaron a "vender" en Manchester. Ese penalti fallado por Vinicius daba opciones porque otros equipos habían logrado remontadas así, entre ellos, dos equipos españoles: Barça, Roma, Liverpool y Dépor.

Primera parte de locura y se pone más de cara para el Madrid

Cómo empezó el partido, un no parar: en el minuto 1, Valverde "perdona" el 0-1; un minuto más tarde, primera parada de Courtois ante el remate de Cherki, y otra mano providencial en el minuto 3 ante el derechazo de Rodri. El partido era frenético y ultra ofensivo.

Las ocasiones seguían, con un disparo al palo de Vinicius incluido, hasta el momento clave del penalti por mano donde el brasileño volvía a ser protagonista. No estaba en fuera de juego, con lo que se habilitaba el penalti. El VAR llaman al colegiado Turpin y si era mano, era roja, al parar Bernardo Silva bajo palos con el codo. Vini volvió a coger la responsabilidad y esta vez no falló, engañando a Donnarumma.

Era el minuto 21 había ocurrido de todo, pero el City con 10 no se amedrentó, ni el Madrid se estiró; más al contrario, en el 23 Courtois volvió a salvar un 1-1, pero también Vini tuvo el 0-2 a continuación. El portero belga volvía a efectuar un paradón ante Haaland, de nuevo Vini volvía a tener el 0-2. Frenético todo.

A partir del minuto 30 se fue calmando, con un City más "calmado" y con menos fe, mientras el Real Madrid seguía remando a favor, buscando espacios a la contra. En una de estas la tuvo Brahim en gran jugada personal, pero atajó el portero italiano del City.

Y cuando el Madrid podría estar más confiado, llegó el gol de Haaland en el 40, para poner el 1-1 pero los blancos no se arrugaron y tenían el balón. Así acababa una primera mitad trepidante.

Segunda parte sin Courtois

Comenzaba la segunda parte viendo cómo Lunin sustituía a Courtois, por una recarga en el abductor derecho. Por parte del City, entraban Guéhi y Aké y se marchaban Ruben Dias y Khusanov.

La tuvo pronto el City pero Lunin "decía" que no habría problema con él bajo palos, salvando un remate de Haaland. Pero había otro problema, habitual en los blancos: salieron poco intensos y el City tenía el balón y apretaba, con otra oportunidad de Haaland. Sí, el City estaba con 10.

Afortunadamente para el Real Madrid, el partido iba perdiendo fuelle, a pesar de que el City seguía creando peligro, porque pasaba el tiempo y los de Arbeloa también tenían sus ocasiones. Sin embargo, vino otro susto con un gol anulado a Doku por fuera de juego justo.

Y volvía Mbappé en el 68 de partido. Paradón de Donnarumma a remate de cabeza de Tchouaméni, para tener a continuación la primera el Kylian. El City seguía percutiendo y en el 70 nuevo gol anulado por fuera de juego, lo que significaba que por detalles el marcardor podría ser muy diferente.

El Real Madrid seguía jugando con fuego, aunque eran conscientes de que, si durante todo el partido tuvieron ocasiones, la cosa no iba a cambiar, incluso aunque el City marcara otro, que llegó, pero por tercera vez se anuló por fuera de juego. (Ait Nouri, minuto 78), y que tuvo otra que salvó Lunin, y otro gol anulado, en este caso a Valverde, también por fuera de juego previo.

La sensación es que este City con 10 y algo más de suerte... pero también es cierto que los blancos habían perdonado alguna durante el partido. El partido fue languideciendo, viendo los de Guardiola que ya era una quimera la remontada, hasta que llegó el gol de Vini en el descuento para ganar ambos duelos, algo que a priori nadie esperaba.

El Madrid estaba de nuevo en cuartos y casi con total seguridad le esperará un "coco": el Bayern, que tiene a su favor un 6-1; y mañana es el turno del Atlético de Madrid y del FC Barcelona.