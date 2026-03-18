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Rosana reaparece tras años lejos de la TV… y acaba sacándole a Broncano sus "sueños por cumplir"
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Rosana reaparece tras años lejos de la TV… y acaba sacándole a Broncano sus "sueños por cumplir"

La cantante regresa a ‘La Revuelta’, revive su vínculo con el presentador y logra que revele en directo el sueño que aún no ha cumplido

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
David Broncano en 'La Revuelta'.TVE

Después de años lejos del foco mediático, Rosana Arbelo ha reaparecido en televisión por todo lo alto. Y no lo ha hecho en cualquier lugar, sino en La Revuelta, el programa de David Broncano, donde su visita acabó dejando uno de esos momentos que funcionan especialmente bien: mezcla de nostalgia, humor… y una confesión que nadie esperaba.

Un regreso con carga emocional

La cantante canaria acudió al espacio para presentar su nuevo proyecto, OMOW (Otro Mundo), una iniciativa que combina contenido audiovisual, compromiso social y una docuserie -Mejor vivir sin miedo- que verá la luz próximamente en plataformas. Pero más allá de la promoción, su paso por el programa terminó girando hacia algo mucho más personal.

Nada más comenzar la entrevista, Broncano dejó claro que no estaba ante una invitada cualquiera. Rosana fue, según reconoció, uno de los grandes iconos de su adolescencia. "La escuchaba mucho. Mi primera novia me mandaba cintas con ‘A fuego lento’", confesó, tirando de memoria y dejando entrever la carga emocional que tenía aquel encuentro.

De invitada a protagonista

Ese tono entre la admiración y la complicidad marcó gran parte de la conversación, que también tuvo espacio para recuperar algunas bromas del pasado del programa. Incluso recordaron aquel gag de los inicios de La Resistencia en el que el público tenía que elegir "quién prefería que muriera", una dinámica que en su día señaló a Rosana en tono humorístico.

Lejos de incomodarse, la artista se lo tomó con naturalidad y siguió el juego. Pero el momento clave llegó cuando decidió cambiar por completo el rol dentro de la entrevista.

"Te quiero regalar un sueño"

En lugar de responder, Rosana tomó la iniciativa: "Yo te quiero regalar un sueño", le dijo directamente a Broncano. A partir de ahí, lanzó una pregunta que descolocó al presentador: "¿Cuál es el sueño que todavía no has cumplido? Uno que sea de verdad".

La confesión que no esperaba nadie

Finalmente, el presentador terminó desvelando varios deseos personales, entre lo surrealista y lo íntimo: conocer al doblador de Goku, ver a su madre bailando muiñeiras… y uno que destacó sobre el resto: que Roger Federer vuelva al programa.

Ese fue el momento en el que la entrevista dio otro giro. Rosana no dejó pasar la oportunidad y convirtió esa confesión en un reto. Se comprometió públicamente a intentar cumplir ese deseo y puso incluso una fecha límite: diciembre del próximo año.

Si no lo consigue, prometió aceptar lo que Broncano le proponga. Ambos sellaron el acuerdo con un apretón de manos, en una escena que mezcla improvisación, espectáculo y ese punto imprevisible que engancha a la audiencia.

Más que una entrevista

La visita de Rosana no fue solo una promoción más. Fue uno de esos momentos en los que el guion salta por los aires y el invitado termina marcando el ritmo. Y ahora queda la incógnita: si cumplirá su promesa… o si Broncano acabará cobrándosela en directo.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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