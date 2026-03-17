Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Yolanda Díaz justifica su viaje a Los Ángeles para asistir a los Oscar: "He defendido a la creación artística"
Política
Política

Yolanda Díaz justifica su viaje a Los Ángeles para asistir a los Oscar: "He defendido a la creación artística"

La ministra de Trabajo ha defendido el viaje a la gala de premios de cine en EEUU en su primera comparecencia en el Senado tras la pregunta de Alicia García (PP). 

Diego Alonso Peña
Diego Alonso Peña
yolanda-diaz-en-senado-1200-675

La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha defendido este martes su viaje a Los Ángeles para acudir a la gala de los Oscar. Todo ha surgido por la pregunta que le ha dirigido la senadora del Partido Popular, Alicia García, donde ha afirmado que "los españoles tienen que elegir entre llenar la nevera o llenar el depósito del coche" mientras Díaz "eligió desfilar en los Oscar, más de 7.000 euros de viaje en buisness". 

"Igual pensaba recoger dos premios: el Oscar a la gran estafa o el Oscar al escaño 0 en Castilla y León. Su dignidad es fija discontinua, fija en la oposición y discontinua cuando entra en el coche oficial", ha asegurado García. 

Yolanda Díaz ha justificado el viaje de este fin de semana asegurando que "ha defendido la creación artística como ha hecho siempre". "Lo voy a seguir haciendo como hizo el consejero del PP que defendió el cine gallego en los Oscar. Tienen una concepción de la cultura capturada por Vox. En Getafe han llegado a censurar una obra de Lope de Vega. Su concejala que dimitió del PP por interrumpir una obra de teatro por ser 'feminista'", ha afirmado. 

"Se posicionan junto a Hernán Cortés en vez de con Felipe VI. Sus votantes son mucho más decentes que ustedes", ha proseguido la ministra.

"La disputa por la creación artística no es ninguna broma. Esta semana también estaré en los premios de Galicia y lo vamos a hacer en gallego defendiendo las lenguas cooficiales de nuestro país, que también es importante. Lo digo para sus señorías del Partido Popular", ha asegurado Díaz que ampliará su agenda cultural para la próxima semana. 

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social viajó a Estados Unidos para reunirse con la delegación española y los nominados y nominadas a los Oscar, entre los que se encontraba el cineasta Oliver Laxe, para posteriormente asistir a la gala de la 98 edición de los premios, según constó en la agenda del Gobierno.

La ministra se reunió con Oliver Laxe que estuvo nominado en las categorías de Mejor Película Internacional y Mejor Sonido.

Diego Alonso Peña
Diego Alonso Peña
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de la sección de Política en El HuffPost España. En ella, informo acerca de la actualidad política que afecta a nuestro país, la realidad social a la que se enfrenta la ciudadanía o los eventos judiciales... entre otras muchas cosas. Tratamos todos los días de ofrecer a nuestros lectores la herramienta más importante de todas en democracia: estar informado.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a escribir sobre la actualidad política en España y cómo esta impacta en la vida de la gente... Aunque, si soy sincero, cada semana se convierte en una especie de “elige tu propia aventura”, un cocido madrileño como los de antaño en los que no sabías lo que te podrías llegar a encontrar.

 

Bajo mi firma pueden encontrarse artículos sobre migración y la dramática situación humanitaria en el Mediterráneo y el Atlántico, la crisis de vivienda que golpea especialmente a mi generación o tragedias que han marcado a todo el país, como los incendios o la erupción del volcán de La Palma. También abordo temas de la actualidad política y judicial, como el procesamiento del fiscal general del Estado, de la pareja de Isabel Díaz Ayuso o de Begoña Gómez, al igual que la cobertura del Congreso Nacional del PP donde Esperanza Aguirre dijo que éramos “su medio favorito”, ¿os lo creéis? Además, he escrito sobre la muerte del papa Francisco, la despedida de Luka Modrić del Real Madrid, el genocidio en Gaza, desahucios... Hasta uno de Opinión. A este paso tardo menos en decir sobre qué no escribo.

 

Aun así, siempre trato de sacar un hueco para una de mis pasiones: la música. Concretamente, el rap. Que no os sorprenda ver alguna entrevista de vez en cuando.

 

Mi trayectoria

Al igual que la mayor parte de mi familia, nací en el kilómetro cero, en Madrid, así que soy un gato más. Estudié Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y me gradué con un TFG acerca de la labor del periodismo español durante el 15M. Antes de El HuffPost pasé por las redacciones de El Confidencial, ElDiario.es y Redacción Médica. También he sido cajero, reponedor, monitor de tiempo libre... Un joven más de 26 años, vaya.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición

Más de Política

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos