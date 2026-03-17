Yolanda Díaz justifica su viaje a Los Ángeles para asistir a los Oscar: "He defendido a la creación artística"

La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha defendido este martes su viaje a Los Ángeles para acudir a la gala de los Oscar. Todo ha surgido por la pregunta que le ha dirigido la senadora del Partido Popular, Alicia García, donde ha afirmado que "los españoles tienen que elegir entre llenar la nevera o llenar el depósito del coche" mientras Díaz "eligió desfilar en los Oscar, más de 7.000 euros de viaje en buisness".

"Igual pensaba recoger dos premios: el Oscar a la gran estafa o el Oscar al escaño 0 en Castilla y León. Su dignidad es fija discontinua, fija en la oposición y discontinua cuando entra en el coche oficial", ha asegurado García.

Yolanda Díaz ha justificado el viaje de este fin de semana asegurando que "ha defendido la creación artística como ha hecho siempre". "Lo voy a seguir haciendo como hizo el consejero del PP que defendió el cine gallego en los Oscar. Tienen una concepción de la cultura capturada por Vox. En Getafe han llegado a censurar una obra de Lope de Vega. Su concejala que dimitió del PP por interrumpir una obra de teatro por ser 'feminista'", ha afirmado.

"Se posicionan junto a Hernán Cortés en vez de con Felipe VI. Sus votantes son mucho más decentes que ustedes", ha proseguido la ministra.

"La disputa por la creación artística no es ninguna broma. Esta semana también estaré en los premios de Galicia y lo vamos a hacer en gallego defendiendo las lenguas cooficiales de nuestro país, que también es importante. Lo digo para sus señorías del Partido Popular", ha asegurado Díaz que ampliará su agenda cultural para la próxima semana.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social viajó a Estados Unidos para reunirse con la delegación española y los nominados y nominadas a los Oscar, entre los que se encontraba el cineasta Oliver Laxe, para posteriormente asistir a la gala de la 98 edición de los premios, según constó en la agenda del Gobierno.

La ministra se reunió con Oliver Laxe que estuvo nominado en las categorías de Mejor Película Internacional y Mejor Sonido.