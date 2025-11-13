Abascal señala que Vox no se abstendrá en una investidura para que Feijóo gobierne en solitario: "Haremos valer nuestros votos"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha dejado claro este jueves que su formación no se abstendría en una investidura para que Feijóo gobernara en solitario. "Eso no va a ocurrir", ha subrayado en una entrevista en el programa La Mirada Crítica de Telecinco. "Nosotros haremos valer nuestros votos, no estamos para ayudar al PP ni a otras formaciones ni para repartirnos el pastel", ha dicho.

En un momento en el que PP y Vox negocian la investidura de Pérez Llorca para relevar a Mazón como presidente de la Generalitat, Abascal ha asegurado que "no ve necesario" hablar de nuevo con el líder de la oposición después de la llamada que mantuvieron la semana pasada.

Feijóo telefoneó a Abascal el martes pasado, 24 horas después de la dimisión de Mazón por su gestión de la dana. Los 'populares' quieren acordar un recambio con Vox, cuyo respaldo es fundamental, y no ir a elecciones.

En la entrevista, el dirigente de Vox ha recalcado que a su formación le interesa hablar directamente con Juanfran Pérez Llorca y no con 'Génova', porque es el candidato el que "tiene que asumir los compromisos" con Vox. Los de Abascal piden un rechazo explícito a las políticas verdes y a las políticas que, a su juicio, promueven la inmigración ilegal, unas condiciones que ya aceptó Mazón para sacar adelante los presupuestos postdana.

Sobre el estado de las conversaciones, Abascal ha dicho que con el PP "es un misterio" porque "no tiene un discurso claro e igual" en todos los territorios, lo que "dificulta" las negociaciones.

Preguntado por si en esa conversación abordaron la posibilidad de armar una mayoría para echar a Sánchez mediante una moción de censura, Abascal ha desvelado que no y ha insistido en que esa mayoría no es posible actualmente sin el apoyo de Junts.

En cualquier caso, ha recalcado que considera que las mociones de censura "hay que presentarlas" independientemente de su resultado para retratar al Ejecutivo y presentar un proyecto alternativo a los ciudadanos. "Este Gobierno no merece una (moción de censura), merece mil", ha señalado.