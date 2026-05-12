Acaba el plazo para votar por correo en las elecciones andaluzas: así debes hacerlo

El plazo para votar por correo en Andalucía está a punto de acabar

Las elecciones andaluzas tienen lugar este domingo, 17 de mayo. No queda demasiado tiempo para que los candidatos puedan convencer a los electores indecisos. De hecho, ya se ha celebrado el último debate televisivo y no hay muchos días de campaña por delante.

El PP de Juanma Moreno está al borde de la mayoría absoluta, aunque su gestión ha sido foco de grandes críticas, sobre todo, en lo que se refiere a la sanidad pública. El fallo en los cribados de cáncer de mama ha monopolizado los debates electorales.

Pero más allá de los escaños que todavía están en juego o de la popularidad de los diferentes candidatos, hay otros aspectos importantes a tratar. Uno de ellos está relacionado con los propios andaluces que están llamados a las urnas: el plazo del voto por correo.

Correos ha admitido 178.540 solicitudes para votar por correo en las elecciones andaluzas. Esto supone un 1,11% más respecto a los comicios de 2022.

Si has pedido el voto por correo y aún no has ejercido tu derecho debes andarte con ojo: el plazo está a punto de terminar, y una vez expire no podrás votar.

Plazos para votar por correo en Andalucía

El plazo para solicitar el voto por correo empezó el 25 de marzo y finalizó el 7 de mayo. Si aún no has presentado la solicitud, ya no podrás votar por correo, aunque sí que tendrás la opción de hacerlo de manera presencial en el colegio electoral que te corresponda.

En el caso de que sí hayas presentado la solicitud, has de apuntar esta fecha en el calendario: miércoles 13 de mayo. Es el último día en el que puedes ejercer tu derecho. Una vez transcurra, si has solicitado el voto por correo, no podrás votar.

A estas alturas ya deberías tener las papeletas en casa, pues Correos empezó a repartirlas el 27 de abril. No pierdas el tiempo y acude a una oficina de Corroes antes de que se haga tarde.

Cómo votar por correo en las elecciones de Andalucía

Si ya has completado la solicitud te encuentras en la parte más sencilla del proceso. Sólo tienes que acudir a una oficina de Correos con la documentación pertinente (DNI, carnet de conducir o pasaporte) con el sobre y la papeleta. El personal de Correos comprobará tu identidad y podrás depositar el voto.

¿Y si no puedes entregar el voto presencialmente? Correos ofrece la posibilidad de que lo haga otra persona por ti. Para ello tienes que preparar una autorización firmada en la que se incluya una fotocopia de tu documento de identidad, así como una copia del documento identificativo de la persona autorizada.

"El personal de Correos no aceptará la entrega de documentación electoral perteneciente a otro elector si no se acompaña de la correspondiente autorización firmada por el elector", advierte Correos en su página web.