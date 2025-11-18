Aitor Esteban hace un vaticinio sobre lo que puede pasar con el Gobierno de Sánchez en los próximos meses

Aitor Esteban y Oriol Junqueras estuvieron este domingo en Salvados analizando la actualidad política. El presidente del PNV y de ERC respectivamente analizaron con Gonzo todo lo que puede pasar en los próximos meses después de que Junts haya anunciado que rompía con el Gobierno.

"¿Ven alguna posibilidad de que Junts acabe sumándose a una moción de censura para hacer presidente a Feijóo?", ha querido saber Gonzo, ya que esta decisión podría cambiar el devenir de Pedro Sánchez y del PSOE.

Para Junqueras, que conoce perfectamente la política catalana, "es imposible" y Esteban no lo ve, aunque matiza, "hoy por hoy": "Sinceramente me parece que Vox es un elefante demasiado grande en el garaje, pero no lo sé, no formo parte de Junts".

"Para la sociedad catalana es absolutamente inimaginable. También es cierto que a lo largo de la historia de la humanidad han pasado cosas que nunca nadie había imaginado pero es que es inimaginable, seguro", ha zanjado Junqueras.

Junts se va pero no mucho

A pesar del anuncio de ruptura, el pasado jueves, Junts salvó a Pedro Sánchez con una abstención con la que impidió aprobar la iniciativa del PP sobre la vida de las centrales nucleares.

Según explicó Pablo Montesinos en El HuffPost, "el Ejecutivo no quiere ver la puerta de Junts completamente cerrada". "La decisión del abogado de la UE de avalar los puntos clave de la amnistía, unido a lo vivido en la Cámara Baja, sirvió al entorno de Sánchez para asegurar que nada está perdido, y que toca seguir negociando", añadió el periodista.

"Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Como dice el presidente, toca sudar la camiseta, semana tras semana. La legislatura no está ni mucho menos perdida", le dicen a Montesinos desde el palacio de la Moncloa, donde repiten como un mantra que "pase lo que pase" las elecciones generales no llegarán antes de 2027.