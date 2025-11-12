Junts pasa al ataque frontal con Sánchez: "Usted no tiene palabra, es un cínico y un hipócrita. Parece que sólo le interesa el poder" 

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha tildado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "cínico" e "hipócrita", y ha constatado su ruptura en el parlamento después del veto general anunciado hace unos días: "Esta relación se acabó".

Durante el turno de respuestas a la comparecencia de Sánchez para hablar de asuntos diferentes como política internacional, corrupción o el estado de los servicios públicos, Nogueras ha asegurado que el jefe del Ejecutivo "no tiene palabra" porque no ha cumplido con los compromisos adquiridos con su formación. "Nosotros no vivimos de los espíritus de los acuerdos. Su intervención de hoy no ha hecho más que darnos aún más la razón. Es un cínico y un hipócrita", ha dicho Nogueras.

La diputada se ha referido a unas palabras de Sánchez en las que éste pedía de forma indirecta a los independentistas catalanes no caer en vetos generales y "hacer política con mayúsculas, al servicio de los ciudadanos". "¿Qué argumentos hay para bloquear una ley que protege a nuestros niños o los entornos digitales? ¿O que no salga una ley de familias? Apelo a los grupos parlamentarios a un espíritu de acuerdo", ha pedido el presidente.

Nogueras, sin embargo, ha rebatido esta premisa y ha asegurado que quien ha bloqueado éstas y otras leyes ha sido el propio gobierno. "Ha hablado de ley de familias. ¿Se refiere a la que tienen registrada desde hace dos años para mantenerla en el cajón? ¿De una ley de protección del menor a la que se opusieron cuando la trajo Junts? La gente tiene que saber que esto es lo que hacen ustedes con las leyes: las tienen cerradas en un cajón y sólo las sacan a pasear cuando quieren un titular. Quien bloquea una ley es usted", ha dicho.

Por este motivo, Nogueras ha dicho que Sánchez no tiene palabra y que "sólo le interesa el poder". "Ustedes sólo se mueven si los apretamos. Después de anunciar el veto, aceleraron el trámite de la proposición de ley para luchar contra la multirreincidencia. Pero esta relación se acabó. Ustedes incumplen con los catalanes. Y el deber que tienen con los catalanes y sus incumplimientos, sigue vigente. Son ustedes unos irresponsables y las consecuencias de estos incumplimiento son su responsabilidad. No son de Junts".

Por eso, Junts ha dicho que no está dispuesto a ser "muleta" de un gobierno que no cumple con sus acuerdos. "Usted perdió las elecciones. Y gracias a los votos de Junts es presidente y no Feijóo. Quien ha evitado un gobierno PP-Vox hemos sido nosotros. Por ello, lecciones de usted y de sus socios, ninguno. Pero usted no ha aprovechado la oportunidad, no ha cumplido con Cataluña. ¿Cómo piensa gobernar sin la mayoría que necesita?", ha concluido.