Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Junts pasa al ataque frontal con Sánchez: "Usted no tiene palabra, es un cínico y un hipócrita. Parece que sólo le interesa el poder"
Política

Política

Junts pasa al ataque frontal con Sánchez: "Usted no tiene palabra, es un cínico y un hipócrita. Parece que sólo le interesa el poder" 

Míriam Nogueras escenifica de nuevo la "ruptura" con el Gobierno en el Congreso: "No han cumplido con sus compromisos". 

Javier Escartín
Javier Escartín
La portavoz de Junts, Míriam Nogueras
La portavoz de Junts, Míriam NoguerasEFE

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha tildado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "cínico" e "hipócrita", y ha constatado su ruptura en el parlamento después del veto general anunciado hace unos días: "Esta relación se acabó".

Durante el turno de respuestas a la comparecencia de Sánchez para hablar de asuntos diferentes como política internacional, corrupción o el estado de los servicios públicos, Nogueras ha asegurado que el jefe del Ejecutivo "no tiene palabra" porque no ha cumplido con los compromisos adquiridos con su formación. "Nosotros no vivimos de los espíritus de los acuerdos. Su intervención de hoy no ha hecho más que darnos aún más la razón. Es un cínico y un hipócrita", ha dicho Nogueras.

La diputada se ha referido a unas palabras de Sánchez en las que éste pedía de forma indirecta a los independentistas catalanes no caer en vetos generales y "hacer política con mayúsculas, al servicio de los ciudadanos". "¿Qué argumentos hay para bloquear una ley que protege a nuestros niños o los entornos digitales? ¿O que no salga una ley de familias? Apelo a los grupos parlamentarios a un espíritu de acuerdo", ha pedido el presidente.

Nogueras, sin embargo, ha rebatido esta premisa y ha asegurado que quien ha bloqueado éstas y otras leyes ha sido el propio gobierno. "Ha hablado de ley de familias. ¿Se refiere a la que tienen registrada desde hace dos años para mantenerla en el cajón? ¿De una ley de protección del menor a la que se opusieron cuando la trajo Junts? La gente tiene que saber que esto es lo que hacen ustedes con las leyes: las tienen cerradas en un cajón y sólo las sacan a pasear cuando quieren un titular. Quien bloquea una ley es usted", ha dicho.

Por este motivo, Nogueras ha dicho que Sánchez no tiene palabra y que "sólo le interesa el poder". "Ustedes sólo se mueven si los apretamos. Después de anunciar el veto, aceleraron el trámite de la proposición de ley para luchar contra la multirreincidencia. Pero esta relación se acabó. Ustedes incumplen con los catalanes. Y el deber que tienen con los catalanes y sus incumplimientos, sigue vigente. Son ustedes unos irresponsables y las consecuencias de estos incumplimiento son su responsabilidad. No son de Junts".

Por eso, Junts ha dicho que no está dispuesto a ser "muleta" de un gobierno que no cumple con sus acuerdos. "Usted perdió las elecciones. Y gracias a los votos de Junts es presidente y no Feijóo. Quien ha evitado un gobierno PP-Vox hemos sido nosotros. Por ello, lecciones de usted y de sus socios, ninguno. Pero usted no ha aprovechado la oportunidad, no ha cumplido con Cataluña. ¿Cómo piensa gobernar sin la mayoría que necesita?", ha concluido. 

Javier Escartín
Javier Escartín
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 