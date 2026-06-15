Zapatero pide declarar esta semana solo por Plus Ultra y aplazar el caso de sus joyas para preparar su defensa

Declaro, pero a medias. José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado, a través de su equipo legal, declarar esta semana ante el juez Calama, pero solamente de lo relativo a su imputación en el 'caso Plus Ultra'. El expresidente ha pedido aplazar la otra parte de su testimonio, la relativa al hallazgo de las joyas.

Zapatero ha hecho llegar esa petición para que se retrase su declaración sobre las joyas al juez instructor José Luis Calama, según ha adelantado Cadena SER y han confirmado a Europa Press este lunes fuentes del entorno del exlíder socialista.

Calama ha convocado para el miércoles y el jueves, a las 9.00 horas, a Zapatero para interrogarle tanto por su supuesta influencia para que el Gobierno concediera una ayuda de 53 millones de euros a la aerolínea en pandemia, como sobre las joyas que le fueron incautadas y cuya tasación preliminar se estima en 1,3 millones.

El juez acordó llamar a declarar a Zapatero como presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos".

Calama indicó en un auto que la investigación ha permitido constatar la existencia de "una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables".

Esa supuesta trama tendría como finalidad, señaló, "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra", la aerolínea que fue rescatada por el Gobierno durante la pandemia con 53 millones de euros.

Por otro lado, el magistrado comunicó su imputación en una pieza separada por presuntos delitos fiscal y de contrabando en relación con las joyas halladas por la Policía en el registro de su despacho, al considerar que el origen de las mismas "no está justificado".

Calama señaló que también tendrá que responder por ello en la declaración de esta semana, una vez recibido el resultado la tasación preliminar y sin perjuicio de una pericial posterior que abarque otros datos analíticos de interés, la posesión de bienes de lujo de elevado valor, unida a la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición, lo que constituye "un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante".

Y es que, según el magistrado instructor de la Audiencia Nacional, "la adquisición de joyas del valor indicado genera necesariamente obligaciones fiscales, ya sea en concepto de IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e IRPF, según la naturaleza del negocio jurídico".