Almeida es 'Cortés' con Ayuso en el choque con México: "Debemos sentirnos orgullosos de lo que hicimos"

Más leña al fuego en el "Madrid en el que caben todos los acentos". El regidor de la capital de España, el popular José Luis Martínez-Almeida, ha cerrado filas con la presidenta madrileña —y líder de los populares madrileños—, Isabel Díaz Ayuso, en el marco de su enfrentamiento con el Gobierno de México por ensalzar al conquistador español Hernán Cortés durante su gira al país norteamericano. Una cuestión que ha provocado la respuesta de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Preguntado por la prensa en una rueda en el Palacio de Cibeles, Almeida ha brindado un claro espaldarazo a Ayuso y se ha preguntado si "¿no se puede decir en México lo que se dice en España?" o "¿por qué se defiende que en México se pueda decir lo que se está diciendo de España y sin embargo desde España, desde Madrid en este caso, no podamos tener una opinión distinta?". A renglón seguido, el regidor ha aclarado que la de Ayuso es "una opinión además que yo comparto".

Así, el alcalde de Madrid ha lamentado que "hay algunos que optan por una visión puramente negativa del Descubrimiento [la conquista española sobre América]". Pero acto seguido ha defendido "que hay otros que, sin ignorar que hubo aspectos que seguro que son mejorables, el resultado global es que nos debemos sentir profundamente orgullosos de lo que hicimos y de lo que hemos construido, capaces de construir a lo largo de la historia y del futuro común que tenemos en Iberoamérica".

Tras referirse a ese "contexto histórico completamente distinto del que estamos viviendo", Almeida ha asegurado que "pretender denigrar la figura de Hernán es un error". A la hora de explicar por qué se trata de un error criticar a Cortés, Almeida ha retrocedido a un 'contexto histórico completamente distinto al actual' descargando de responsabilidad al conquistador por haber realizado la conquista apoyándose en otra tribus nativas mexicanas.

"Entre otras circunstancias porque Hernán Cortés con los españoles que le acompañaban no hubiera podido conquistar México de ninguna manera y si lo pudo hacer, entre otras circunstancias, es porque contó también con la participación de diferentes tribus que había allí en México en aquel momento", ha dicho Almeida sin profundizar, por ejemplo, en si podría extrapolarse la misma analogía con la Guerra de Independencia española, en el caso de que la mayoría de afrancesados no se hubieran exiliado y hubieran tomado las armas apoyando a Bonaparte.

¿De dónde viene el conflicto?

Ayuso vio cómo en la Catedral de Ciudad de México cancelaban uno de sus actos en dicha gira en los que se había previsto un homenaje a Isabel La Católica y al citado conquistador español. Desde la Arquidiócesis Primada de México esgrimieron que la decisión se tomó por cuestiones técnico-jurídicas relacionadas con la normativa de seguridad, al no haber logrado reunir "la totalidad de los permisos necesarios para la grabación en el recinto". Pero también deslizaron que "la Eucaristía no es un acto simbólico para exaltar personas o hechos históricos".

Finalmente, ese evento fue celebrado en el recinto Frontón de México, donde se exhibe el espectáculo Malinche del productor musical Nacho Cano. "Ojalá algún día, más pronto que tarde, haya mucho más eventos como éste, que se celebren en todos los rincones de España y de México y del resto de Hispanoamérica y que nunca tengan que ser cambiados de sitio, que nunca la libertad pida perdón por ser libertad", afirmó Ayuso, quien en el pasado ha calificado a México de "narcoestado de ultraizquierda".

Precisamente, Ayuso tomó el nombre del espectáculo para otra afirmación que ha causado indignación entre algunos mexicanos por el uso peyorativo que tiene el término 'malinche'. Dijo que ella había venido "de ese Madrid que hoy tiene a muchas 'Malinches' en el Metro, en las calles, en los colegios". Posteriormente, la mandataria mexicana dejó un recado en una de sus ruedas de prensa diarias: "Quienes reivindican a Hernán Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota".