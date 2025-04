El Gobierno deja a Altri sin los fondos de la UE que solicitó para instalarse en Galicia

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confirmado este martes que el Ejecutivo central no concederá a Altri ni un solo euro de los 30 millones de euros que la compañía lusa había solicitado al PERTE de descarbonización para levantar su macrofactoría en Palas de Rei (Lugo).

“Siempre hemos dicho alto y claro: Altri no. Y hoy lo decimos también desde el Gobierno, como llevamos defendiendo desde un inicio”, ha escrito Díaz en su cuenta de Bluesky, en referencia al rechazo del proyecto. La compañía no figura entre los seleccionados para recibir estas ayudas europeas, según adelantó Eldiario.es. La portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha celebrado la noticia en redes sociales. “La movilización ciudadana ha merecido la pena”, ha escrito, destacando que “un proyecto que pone en riesgo nuestro medioambiente no es una oportunidad laboral para nuestro país”.

La decisión aún no se ha comunicado formalmente a la empresa, que preveía sufragar parte del millonario proyecto con esta inyección pública. La inversión total ronda los mil millones, de los cuales 250 millones procederían de capital privado, 500 millones de deuda y los restantes de fondos europeos que finalmente no llegarán.

Sin fondos, sin agua y sin autorización ambiental



El ministro de Industria, Jordi Hereu, ya había advertido en marzo que su departamento tramitaría el expediente “como cualquier otro” y que actuaría “con plena objetividad”. Desde entonces, el rechazo técnico se ha concretado en una decisión política que el Gobierno ha hecho suya públicamente.

Altri, que promueve el proyecto a través de la sociedad Greenfiber junto con la española Smarttia, sigue pendiente de obtener la Autorización Ambiental Integrada (AAI), imprescindible para iniciar las obras de construcción de la planta bautizada como ‘Gama’. Esa autorización, que fija los límites de emisiones al agua y al aire, se suma a otras exigencias aún por resolver, como la concesión de captación de aguas del río Ulla durante 75 años.

Las dudas sobre la sostenibilidad del proyecto no han parado de crecer. La macrofactoría consumiría 1,2 millones de toneladas de eucalipto al año y emplearía hasta 46.000 metros cúbicos de agua diarios —lo mismo que toda la provincia de Lugo—, devolviendo solo 30.000 tras un tratamiento ambiental que diversos colectivos consideran insuficiente.

El plan cuenta con el apoyo explícito de la Xunta de Galicia, que bajo la presidencia de Alfonso Rueda ha impulsado el proyecto desde sus orígenes, heredados del mandato de Alberto Núñez Feijóo. El Ejecutivo gallego aprobó en marzo el informe de impacto ambiental pese a las objeciones de ecologistas, vecinos y asociaciones científicas.

Bruselas entra en juego



Desde el BNG, que lidera la oposición en Galicia, la ofensiva contra Altri se ha trasladado también a Bruselas. La eurodiputada Ana Miranda ha advertido de posibles incumplimientos de hasta 14 directivas europeas y ha llevado el caso ante distintas instancias comunitarias. “Si el Gobierno español autoriza un proyecto que va en contra de las directivas ambientales europeas estaría siendo muy irresponsable”, ha avisado.

Miranda ha recordado además que hay un procedimiento de infracción abierto contra el Estado español por no haber ampliado la Red Natura 2000 y ha señalado que el enclave elegido por Altri compromete zonas de especial protección ambiental como la Serra do Careón o el sistema fluvial Ulla-Deza.

En paralelo, organizaciones ecologistas como Adega han impulsado acciones judiciales, campañas ciudadanas y crowdfundings para exigir la retirada de las concesiones. “No tienen agua, no tienen fondos públicos y no tienen la autorización ambiental”, ha resumido Ana Santamariña, vocal de la asociación, que también ha denunciado vertidos industriales sin estudios suficientes y carencias técnicas en el análisis de impacto ambiental.

En la ría de Arousa, que recibiría parte del agua tratada por la factoría, la oposición vecinal se ha transformado en una marea transversal. La movilización ha desbordado las calles y hasta los estadios de fútbol. El grito de “Altri non” ha hermanado a aficiones rivales y ha devuelto el eco de luchas pasadas como la del Prestige o la mina de Touro.

Las críticas se centran tanto en el impacto ambiental como en las dudas económicas. “Ni siquiera vamos a quedar expropiados, pero nuestras fincas van a perder toda la capacidad productiva”, ha explicado Serxio Núñez, de Santiso Vivo, sobre las servidumbres impuestas por la red de tuberías que canalizaría el agua del Ulla.

En zonas como Palas, Santiso o Agolada, los vecinos también recuerdan que el embalse de Portodemouros fue concebido para generación eléctrica, no para abastecer a una industria. Naturgy, actual concesionaria, ha alegado contra el proyecto ante el temor de incompatibilidad entre usos.

Mientras la Xunta insiste en que “nadie bebe agua directamente del río”, como declaró la conselleira de Medio Ambiente Ánxeles Vázquez, la plataforma social denuncia que no se ha evaluado el impacto sobre las potabilizadoras ni se han contemplado los efectos del cambio climático, como la reducción del caudal prevista para 2039 en los propios planes hidrológicos del Gobierno gallego.

A pesar de la insistencia de Altri, que ha avisado de que podría llevar el proyecto a otro territorio si no hay ayudas públicas, la movilización social continúa. El próximo 4 de mayo, cientos de personas descenderán en kayak el Baixo Ulla para volver a decir que el río no se toca.