Dimite la directora xeral de la Xunta que propuso hacer "un icono" de la chimenea del proyecto de Altri

La directora xeral de Patrimonio Cultural, María del Carmen Martínez Ínsua, dimite tras 12 años en el puesto, del que tomó posesión el 1 de febrero de 2013. El cese, que adelanta El Correo Gallego, será ratificado este lunes al Consello de la Xunta y publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Martínez Ínsua fue la firmante del informe de Patrimonio Cultural para el proyecto que la multinacional lusa Altri quiere instalar en Palas de Rei (Lugo). En el documento la Xunta propone convertir la chimenea de 75 metros de Altri en "un icono" con su color -fija tonos como el verde, marrón o gris que "se mimeticen con el entorno"-, su forma y a través de "incorporar elementos decorativos o artísticos que la conviertan en un elemento icónico en lugar de una intrusión visual".

María del Carmen Martínez es funcionaria de los cuerpos Superior de la Administración de la Xunta y de Gestión de la Xunta, desde 1993. Inició su carrera administrativa en la Dirección Xeral de Recursos Humanos del Sergas y, entre otros cargos, también formó parte de la Consellería de Agricultura, Ganadería e Montes.

El Gobierno deja a Altri sin los fondos de la UE que solicitó para instalarse en Galicia La decisión del Ejecutivo, confirmada por Yolanda Díaz, frustra el intento de la multinacional portuguesa de sufragar con dinero público parte del proyecto más contestado en Galicia en décadas.



Rueda lo consideró "lógico"

Por otra parte, cabe recordar que el presidente gallego, Alfonso Rueda, defendió como "lógica" la propuesta de la Xunta de convertir la chimenea de 75 metros de Altri en un icono. Cuestionado sobre este extremo, Rueda cree que "es lógico" conseguir la "mayor integración en el paisaje" y que se "busque la mayor integración con el entorno en el que vaya a estar".

"A mí me hace mucha gracia, los mismos que critican esta intención son los que están pidiendo que se declare BIC una chimenea que es cuatro o cinco veces más alta", dice en alusión a la central de As Pontes. "Por lo tanto, esas contradicciones, una no vale, dependiendo de qué sea, y otra hay que conservarla con un impacto visual mucho mayor a toda costa", agrega. "Por lo tanto, un ejemplo más de las incoherencias que estamos viendo en este asunto", concluye.